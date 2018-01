Predsjednik Veterana RS Duško Vukotić potvrdio je danas da je on pozvao pripadnike organizacije Srbska čast da dođu u Banjaluku i da je za njihovo učešće u svečanom defileu na Dan RS dobio saglasnost MUP-a RS.

Dragan Mektić / 24sata.info

Predstavnici ''Srbske časti'' tvrde da nisu paravojna organizacija, da nemaju oružje, i da su vojne uniforme oblačili samo za potrebe fotografisanja. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić najavljuje da će svi dokazi o pokušaju formiranja paravojnih jedinica, u čijem bi sastavu bili i kriminalci, uskoro biti predočeni javnosti.



Za Veterane RS i ''Srbsku čast'' sve je ovo samo nepotrebna pompa koju su napravili mediji. Vukotić tvrdi da se tendenciozno drsko i bezobrazno ušlo u priču koja ima za cilj da zabrani Veterane RS i da se pokuša zabraniti ''Srbska čast''.



„To je cilj pojedinih struktura koje su ljubomorne na naš rad. Draganu Mektiću to smeta, to je njegov problem. On neka radi svoj posao, ali je jako neodgovorno“, tvrdi Duško Vukotić, predsjednik organizacije Veterani RS.



Mektić mu odgovara da je potpuno nebitan lik i da se iza svega stoje ljudi u vrhu vlasti RS koji su osmislili stvaranje paravojnih jedinica, a sada pokušavaju da to prikriju iza jedne boračke organizacije Veterani RS.



„Činjenica je da je napravljena paravojna formacija sa ciljem da utjeruje strah u kosti, prije svega Srbima, svim Srbima koji bi pokušali da misle svojom glavom i koji bi pokušali da javno kažu da ova vlast ne radi, da vlast radi protiv naroda. U narednih nekoliko dana, dokazaćemo svu kriminalnu aktivnost te grupe i nekih Bošnjaka i još nekih iz reda srpskog naroda na kojima oni pokušavaju da odglume neku multietničnost“, kaže Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.



Igor Bilbija, za kojeg se zna da je u dva navrata hapšen kao pripadnik organizovane kriminalne grupe, tvrdi da je njegov dosije sada čist.



“Dajem svima dopuštenje da tražite moj dosije od suda pravosuđa koga god hoćete. Ne vodi se krivični postupak, to je moje, a vi radite dalje šta hoćete”, poručuje Igor Bilbija iz ''Srbske časti''.



Iako tvrde da maskirne uniforme oblače samo za slikanje, a da oružja nemaju, pripadnici ''Srbske časti'' u Nišu se godinama uvježbavaju kao pripadnici specijalnih jedinica , koristeći vojno naoružanje.



Takvi su prijetnja po bezbjednost, poručuje Mektić.



„Svaki stranac koji bude došao u BiH i RS sa ciljem da ne poštuje zakon, da radi protiv ustava BiH i RS i pravi paravojne formacije naravno da će biti zabranjen ulazak u BiH, a samim tim i u RS“, kaže Mektić.



Pripadnici ''Srbske časti'' danas nisu negirali povezanost sa vrhom vlasti Republike Srpske.



Ipak, osim zajedničke fotografije sa predsjednikom RS od prošle i poziranja u Narodnoj skupštini Republike Srpske od ove godine, na to upućuje i fotografija na kojoj se vidi da su u centar grada 9. januara došli u pratnji bivšeg bezbjednjaka i pomoćnika ministra u Vladi RS Radovana Grajića za kojeg pojedini mediji tvrde da je član Dodikovog kontroverznog Savjeta za zaštitu ustavnog poretka.



