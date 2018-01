Neodgovorni bh. političari nastavili bi se ponašati isto i u slučaju da BiH bude isključena iz Vijeća Europe zbog dugogodišnjeg neprovođenja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić – Finci“.

I ranije je bilo spekulacija da neće biti priznati rezultati izbora dok ta odluka ne bude provedena. Niti jedna kazna, osim novčanih ne može uozbiljiti političare u BiH. Kada su u pitanju izmjene Izbornog zakona BiH, teško je očekivati da stranke kroz dijalog nađu rješenje. Mora se provesti odluku Ustavnog suda BiH jer će biti upitna provedba rezultata izbora. Ako bismo nastavili sadašnjom dinamikom po tom pitanju, apeliram na visokog predstavnika da to riješi. Ne smije se dozvoliti da u ovakvoj situaciji BiH ostane bez legalne i legitimne vlasti. U daleko razvijenijim državama u izbornoj godini nema reformi, novih zakona, pa u 2018. osim izbora ne očekujem ništa.



Do izbora ćemo, pak, imati tenzije, često na etničkoj osnovi, koja je dobitna kombinacija ovih koji 22 godine vladaju. Imamo političare koji su protiv građanskog društva. To pokazuje njihovo licemjerstvo, jer su 90-ih upravo oni kritizirali jednostranački sustav koji nije dozvolio razvoj građanskog društva. Građanima se manipulira a najlakše je manipulirati ljudima kad ih pretvorite u postotak i kad živite u ksenofobičnoj sredini koju se oblikuje kao plastelin. Trenutni vlastodršci će teško promijeniti taj sustav, smatra predsjednik Foruma građana Tuzle i bivši član SIP-a BiH Vehid Šehić.







