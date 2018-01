Žurnal.info danas je objavio konkretne podatke o tome da se uz pomoć ruskih i srbijanskih specijalaca formiraju paravojne jedinice u Republici Srpskoj! Ministar sigurnosti BIH Dragan Mektić potvrdio je da se već duže vremena prati ova pojava i prikupljaju podaci.

Foto: Vijesti.ba

VIJESTI.BA. Prema pisanju portala Žurnal.info Predsjednik "Srpske časti" Igor Bilbija vrši regrustaciju osoba iz krim milje koja bi mogla činiti okosnicu buduće pravanojne formacije, navodi se i to da je sve u tijesnoj vezi sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, kako to komentirate?



MEKTIĆ: Ja mogu reći da raspolažemo sa određenim informacijama o toj pojavi. Već izvjesno vrijeme pratimo i prikupljamo podatke. Jedan dio operativnih podataka vezano za to smo dokumentovali,i mogu reći da će sve u narednih par dana biti dostavljeno Tužilaštvu Bosne i Hercegovine



VIJESTI.BA: Kakva je u svemu uloga Nenanda Stevandića koji je pripadnicima ove , kako je objasnio nevladine organizacije omogućio da se šetaju i fotografišu u sali Narodne skupštine?



MEKTIĆ: Pa vidite, operativne podatke koji se tiču toga, ja ne bih sada iznosio jer bilo šta da kažem na određeni način može ugroziti istragu ali sve podatke koje budemo imali, biće dostavljeni Tužilaštvu a onda će sve dalje biti stvar Tužilaštva.



VIJESTI.BA: Kakva se ovim poruka javnosti nastoji poslati i da li se sve ovo pojavljuje u svrhu dizanja međunacionalnih tenzija pred izbore?



MEKTIĆ: Uvijek takve pojave zatezanja nacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini se pojavljuju i bilo sa koje strane da dolaze nažalost jedan broj ključnih političkih faktora i lidera putem jedne stakve retorike i zatezanja međunacionalnih odnosa tako i funkcioniše i to već preko dvadeset godina ovdje a sve za ime i račun vlastite pljačke i bogaćenja.



VIJESTI.BA: Na koje lidere konrektno mislite, odnosno koji su to lideri u zadnje vrijeme?



MEKTIĆ: Ja ne bih sad to iznosio, jer bi morao iznositi niz dokaza, ali radi se o ključnim političkim liderima, a to je manje više otprilike svima poznato.



VIJESTI.BA: Mnogo se špekuliše o uticaju Rusije, kako na to gledate?



MEKTIĆ: Kao što sam već rekao, neke operativne podatke ne bih iznosio zato što smo u obavezi da prije bilo kakvih iznošenja tih podataka da sve dostavimo Tužilaštvu, i nije korektno da ja o tome šire pričam u medijima i javnosti a da to prije toga nije dostavljeno Tužilaštvu.



VIJESTI.BA: Kada će biti dostavljeno?



MEKTIĆ: U narednih par dana.







(24sata.info)