Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je vrijeme reafirmacije srpskih političkih i nacionalnih ideja na ovom prostorima, jer je Republika Srpska prošla golgotu u političkom smislu. Kazao je i da su pripadnici Oružanih snaga BiH sutra mogli biti u Banjoj Luci, da je to htio član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

Milorad Dodik / 24sata.info

Smatra i da je važno da srpski narod na ovom prostoru ima svoju državu, te da Republika Srpska po svim definicijama i kriterijumima može da prođe sve kriterijume države.



"Ima svoju teritoriju, ima narod koji to hoće, te izvršnu efikasnu demokratsku vlast koja korespondira i spremna je na saradnju sa okruženjem, te poštuje međunarodne standarde i ugovore, kao i ljudska prava", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske.



Kazao je da se Republika Srpska pokazala kao samoodrživa sve vrijeme, bez obzira na velike pritiske stranaca.



"RS nije dovedena u finansijski kolaps, kako su neki prikazivali, te danas stojimo solidno. To je daleko od onog kako mi želimo da je vidimo, ali u datim okolnostima pritisaka i osporavanja, učinjeno je veoma mnogo na razvoju i stabilizaciji Republike Srpske, a najviše posljednjih godina", rekao je Dodik.



Po ko zna koji put je istakao značaj Srbije za Republiku Srpsku.



"Stranci su pokušali da podijele srpski narod, te su rekli da postoje Srbi u Srbiji, pa kažu bosanski Srbi, hrvatski Srbi, kosovski Srbi. U suštini, radi se o jednom integralnom narodu", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, kako o tome razmišljaju u Srbiji najbolje govori činjenica da je u završnoj fazi izrada dokumenta koji će dati odgovore na ta pitanja i ne dozvoliti drugima da odlučuju ko su i šta su Srbi.



"On će obuhvatiti činjenicu da su Srbi, gdje god da se nalaze, Srbi", rekao je Dodik.



On je naveo da Srbi na prostoru Republike Srpske pokazuju da gaje gotovo identičan patriotizam prema Srbiji i prema Republici Srpskoj.



"Patriotizam Srba prema BiH nikada nije postojao, pa ni u vrijeme socijalističke Jugoslavije, u kojoj nikada nisu vidjeli korist od Sarajeva", rekao je Dodik.



Ocijenio je da je danas prisutna najmanja patriotska identifikacija kod Srba prema BiH. Dodao je da Republika Srpska predstavlja slobodu za sve druge koji u njoj žive bez obzira na vjeru i naciju.



"Sloboda drugih nacija i vjeroispovijesti je apsolutno dozvoljena. Ovdje niko nema problem zato što je Bošnjak, Hrvat, ali svakako moramo bez imalo oklijevanja da kažemo da je ovo država srpskog naroda, te da nikada nismo slobodu i prava koje ovde imamo uzimali samo za sebe, nego smo to dijelili sa svima drugima, koji ovdje žele mirno da žive", rekao je dodik.



Tvrdi da nije usamljen u tvrdnjama da Republika Srpska mora biti nezavisna.



"Iz nekog iracionalnog razloga mi smo ponovo vraćeni u BiH i oni koji su upravo čuvari te i takve BiH, kao nečeg mogućeg, pokušavaju da nas udalje od te vrste priče", rekao je Dodik.



Ponovio je da su pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka dobrodošli u Banju Luku, da oni učestvuju u svim ceremonijalnim aktivnostima.



"Ja sam smatrao da bi dobro došla ta počasna jedinica Oružanih snaga Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, ali pod uslovom da bude u čast Republike Srpske, a ne da bude negdje skrajnuta", rekao je Dodik.



Dodik je ponovio poziv vrhovnom komandatu tog puka članu Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladenu Ivaniću da obezbijedi njihovo učešće, dodajući da je smiješna priča da je potrebno 30 dana da se odobri jedinica.



"Kakva je to priča, vojska djeluje promptno. Da je to htio, imali bismo to sutra, ali onda su počeli da se kriju iza nekih formalnih mogućnosti i nemogućnosti", rekao je Dodik.



Izjavio je da će politička elita Hrvata u BiH u narednom periodu snažnije istaći zahtjev za formiranje trećeg entiteta u BiH.



"To će raditi ako se ima u vidu da Hrvatska, koja je ranije pokazivala nezainteresovanost za hrvatsko pitanje u BiH, sada kada je član EU identično govori onom što navode predstavnici Hrvata u BiH", rekao je Dodik.





(SRNA)