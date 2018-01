Nasuprot Miloradu Dodiku i izjavama koje je iznio na račun Briana Hoyta Yee-a, u kojima kaže da je on "obični spletkaroš", mišljenje Aleksandra Vučića o ovom američkom diplomati je u mnogome različito.

Foto: 24sata.info

Predsjednik Srbije u intervjuu za Kurir, na pitanje drži li Yee lekcije Srbiji, kaže: Ne mislim da bilo kome čita lekcije. On govori ono što on misli, mi govorimo ono što mi mislimo. To je to.



Vučić dodaje da je to uvijek stav State departmenta.



"Da je to njegov lični stav, neko bi ga demantovao ili bi ga smijenio. Niko ga nije ni demantovao ni smijenio. Yee je surovi profesionalac, ja to poštujem. On ima svoje stavove. Iznosi ih na hladan i pristojan način. Naše odgovore mu mi saopštimo takođe na pristojan način, ali emotivnije. Radi se o našoj zemlji. On kada govori o Srbiji, ne priča o svojoj zemlji. Ali mi kada govorimo o Srbiji, pričamo o svojoj zemlji. Logično je da nismo hladni" , kaže Vučić.



(24sata.info)