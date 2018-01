Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske dr. Mladen Ivanić uputio pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, u vezi s njegovim današnjim zahtjevom.

Foto: 24sata.info

”Poštovani gospodine Dodik,



uvjeren sam da je Vama i Vašim saradnicima poznato da pravne norme propisuju da organizator manifestacije koji želi angažman Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka to treba zatražiti najmanje 30 dana prije održavanja manifestacije, što su institucije Republike Srpske svih ranijih godina činile. Informisan sam da Organizacioni odbor obilјežavanja 9. januara ove godine nije tražio učešće u svečanom defileu pripadnika Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, iako su donošenjem Zakona o Danu Republike Srpske ispunjeni svi pravni preduslovi za podnošenje tog zahtjeva.



U vrijeme kada je trebalo podnijeti zahtjev, Vi ste javno rekli da ne želite prisustvo Puka na obilјežavanju 9. januara. Današnje podnošenje zahtjeva meni, a ne nadležnim institucijama, i to samo par dana prije skupa, pokazuje da odgovornost za vlastitu grešku pokušavate prebaciti na mene, te Vas obavještavam da sam spreman nositi odgovornost samo za svoje postupke, ali ne i za Vaše. Iskreno mi je žao što je proslava 9. januara, umjesto da bude tačka na kojoj se pokazuje snaga i jedinstvo srpskog naroda, postala predmet političkih sukoba. Sam niti jednim svojim potezom tome nisam dao ni najmanji doprinos i smatram to potpuno neprimjerenim, pa i sramnim.



Isto tako sam informisan od nadležnih institucija BiH da su zahtjevi Organizacionog odbora za upotrebom ratnih zastava i smještajem pripadnika Policije Republike Srpske u objektima OSBiH odobreni. To su jedini zahtjevi koji su traženi od nadležnih institucija BiH i oni su, nadam se, na zajedničko zadovolјstvo, odobreni.



U mojoj isklјučivoj nadležnosti je mogućnost postrojavanja svečane jedinice Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, na način kako smo to uradili prošle godine. Iz svih istupa sam shvatio da takav način prisustva Puka Vama i Organizacionom odboru, za razliku od prošle godine, ovog puta nije prihvatlјiv i nemam namjeru na tome insistirati.



Koristim priliku da Vam iskreno čestitam 9. januar i ujedno, povodom božićnih i novogodišnjih praznika, poželim sve najbolјe”, navodi se u pismu člana Predsjedništva BiH dr. Mladena Ivanića upućenog predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.







(24sata.info)