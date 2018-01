Predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović posjetio je danas Odžak, gdje je razgovarao sa članovima Općinskog odbora HDZ-a BiH na čelu s predsjednikom Ilijom Ilićem, načelnikom općine Jakovom Ivankovićem, te članovima Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Odžak, vijećnicima, članovima Vlde Posavsokg kantona i ostalim dužnosnicima sa ovog prostora.

Razgovarano je o aktuelnim projektima važnim za stanovnike općine Odžak s posebnim naglaskom na projekte koji su među prioritetima i koje u skoro vrijeme treba realizirati, koje je na sastanku prezentirao općinski načelnik Jakov Ivanković.



Čović je u izlaganju govorio o trenutoj političkoj situaciji u BiH, kao i o trenutnom položaju Hrvata u BiH, o socijalno ekonoskom stanju te o izmjenama Izbornog zakona koje bi trebale uslijediti.



Nakon sastanka, Čović je novinarima kazao da su se tokom razgovora dotakli svih životnih tema i onih unutar stranačke aktivnosti.



- Želio sam prenijeti dojmove kako ja vidim presjek rada u stranci, tokom prošle godine i šta bi trebali vidno poboljšati u izbornoj 2018. godini. Želio sam da me kolege upoznaju šta je to što smo obećavali prije tri godine na izborima u Odžaku, šta smo uradili i šta je preostalo odraditi. Također, podsjetili smo se šta smo obećavali prije godinu i pol na lokalnim izborima, šta smo pokrenuli i šta ja trebam pomoći. Odgovorno tvrdim da nema ni najmanji problem da bilo koji postavljeni program ne bude pravovremeno izvršen. Danas možemo predstaviti mnogo izraženije infrastrukturne planove za naredne četiri godine, jer sam siguran da će na kraju ovog ciklusa BiH biti pred vratima EU, a i čitav ovaj prostor priključit će se EU“, poručio je Čović, navedeno je u saopćenju na zvaničnoj stranici HDZ-a BiH.



Dobra pozicija Hrvata



Predsjedavajući Predsjedništva BiH kazao je da je domaćine informisao i o razgovorima s predstavnicima Vlade Hrvatske.



- Imao sam i radni ručak s dužnosnicima SAD-a. Smatram da je pozicija hrvatskog naroda dosta dobra, a kakva će biti ovisi koliko ćemo mi sebe uložiti za tu poziciju. Danas ne postoji nijedna institucija hrvatskog naroda u BiH koja prošle godine nije imala suficit u svom poslovanju, a vjerujem da ćemo biti još izraženiji kroz ovu kalendarsku i fiskalnu godinu. To onda znači obavezu općini, kantonu, entitetu i državi i svima nama koji smo na bilo kojem nivou vlasti da svoje planove do kraja poštujemo“, kazao je Čović.



Čović smatra da je preostao ključni zadatak, Izborni zakon.



- Izborni zakon moramo završiti, zbog čega je trpio naš evropski put pa nismo popunili evropski upitnik. Sreća je za ovaj kraj da će pored Orašja i Domaljevca i Odžak imati svoj prelaz od čega će svaka sredina imati višestruku korist. Nekad je ovo bio klasičan poljoprivredni kraj, a sutra u njemu mogu biti zastupljene visoke tehnologije, a da bi se to dogodilo moramo investitorima omogućiti da ovdje otvaraju svoje pogone sa svim pogodnostima koja ima BiH kao nečlanica EU. Treba napraviti administrativna i druga rasterećenja da se ovdje brže otvaraju radna mjesta, da se ovdje ostaje i da se ljudi vraćaju“, poručio je Čović u Odžaku.



