Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, podržalo je danas na sjednici inicijativu Vijeća za osobe s invaliditetom o usklađivanju Pravilnika o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba s invaliditetom ili kojim se prevozi osoba s invaliditetom 100 posto.

Ministarstvo komunikacija i prometa će se hitno izjasniti o Pravilniku o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba s invaliditetom ili kojim se prevozi osoba s invaliditetom 100 posto te o njegovoj usklađenosti s pravnom regulativom Evropske unije. Ovo ministarstvo će također dostaviti informacije o poduzetim i planiranim mjerama u vezi s inicijativama Organizacije amputiraca UDAS iz Banje Luke i drugih organizacija osoba s invaliditetom iz BiH.



Naime, više organizacija zatražilo je preispitivanje važenja ovog pravilnika, ističući da je u pojedinim dijelovima diskriminatorski za osobe s invaliditetom.



INTENZIVIRA SE SARADNJA S KINOM U OBLASTI MEDIJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti medija između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ureda za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine.



Nadležna tijela dvije države u skladu s ovim memorandumom aktivno će sarađivati u programima razmjene između medijskih organizacija, uključujući razmjenu programa i vijesti te zajedničkih prijenosa. Također će raditi na uspostavljanju mehanizma za podsticanje saradnje i razmjene u oblastima štampe, izdavaštva, emitiranja, filma i televizije.



Prijedlog Memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH na odobrenje, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.



ISPUNJAVANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donijelo je Odluku o utvrđivanju funkcija, struktura i tijela Bosne i Hercegovine nadležnih za provedbu programa teritorijalne saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) 2014 – 2020.



Na ovaj način Vijeće ministara ispunjava obavezu iz Okvirnog sporazuma između BiH i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći EU Bosni i Hercegovini u okviru IPA-e II, kao i zaključenih bilateralnih i trilateralnih sporazuma.



Bosna i Hercegovina učestvuje u ukupno šest programa teritorijalne saradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i to tri programa prekogranične saradnje sa susjednim zemljama te tri transnacionalna programa: Dunavski, Mediteranski (MED) i Jadransko-jonski (ADRION).



Prema Odluci, Direkcija za evropske integracije u skladu s Okvirnim sporazumom vrši poslove iz nadležnosti operativne strukture u programima prekogranične saradnje koji se provode u direktnom i indirektnom sistemu upravljanja.



PROVESTI PRIORITETE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016 – 2026. godine i donijelo više zaključaka kojima se želi unaprijediti ova oblast.



Istaknuto je da će provedba Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH do 2026. godine doprinijeti daljnjem usklađivanju visokog obrazovanja u našoj zemlji s politikama, standardima, ciljevima i prioritetima Evropskog prostora visokog obrazovanja. Riječ je o prioritetima grupisanim u sedam ključnih područja, i to: dobro upravljanje i menadžment, resursi, povezanost tržista rada i visokog obrazovanja, standardi kvalifikacija, studentsko iskustvo te internacionalizacija i statistika.



OMOGUĆENO EFIKASNO PROVOĐENJE VAKCINACIJE GOVEDA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju privremenih normi koje se odnose na identifikaciju životinja i kontrolu kretanja životinja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.



Donošenjem ove odluke omogućava se efikasno provođenje vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože u Bosni i Hercegovini.



USPOSTAVLJEN OPERATIVNO-KOMUNIKACIONI CENTAR BiH - 112

U potpunosti je realiziran višegodišnji kapitalni projekt „Uspostava Operativno-komunikacionog centra Bosne i Hercegovine - 112,“ navodi se u Informaciji Ministarstva sigurnosti o realizaciji ovog projekta, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH u nastavku 127. sjednice.



Na ovaj način je uspostavljen, opremljen i u funkciju stavljen Operativno-komunikacioni centar BiH - 112 na lokacijama u Sarajevu i Tuzli. Za realizaciju ovog projekta iz budžeta institucija BiH ukupno je izdvojeno više od 4,2 miliona KM.



RIJEŠENA MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE

Vijeće ministara BiH na 128. sjednici dalo je saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske u vezi s arbitražnim postupkom u predmetu po tužbi Elektrogospodarstva Slovenije – Razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor, Republika Slovenija, protiv tužene Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.



Ovlašten je predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić da potpiše ovaj sporazum.



Prema Sporazumu, Vlada Republike Srpske se obavezala da snosi sve troškove za vođenje arbitražnog postupka, kao i da izvrši isplatu novčanog iznosa na osnovu konačne arbitražne odluke, ukoliko takva odluka bude obavezivala Bosnu i Hercegovinu.



Bosnu i Hercegovinu će u ovom sporu nastaviti zastupati Pravobranilaštvo BiH i advokati i advokatski uredi za pružanje međunarodnih ekspertskih pravnih usluga izabranih u skladu s postupkom javnih nabavki.



Riječ je o arbitražnom sporu koji je Elektrogospodarstvo Slovenije pokrenulo protiv BiH pozivajući se na prijeratna ulaganja u Rudnik i Termoelektranu Ugljevik, sa zahtjevom za naknadu u iznosu 1.359.645.000,00 KM.



USVOJEN ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU UN REZOLUCIJE 1325

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini 2014 – 2017. godina.



U ovom izvještaju se navodi da je postignut je napredak u sistemskom pristupu uvođenja principa ravnopravnosti spolova u rad nadležnih institucija, posebno sektora odbrane i sigurnosti, a u cilju povećanja učešća žena u vojsci, policiji i mirovnim misijama. Tako postotak učešća žena u mirovnim misijama sada iznosi 30 posto i povećan je za šest posto u odnosu na 2014. godinu, odnosno za 14 posto u odnosu na 2010. godinu.



U ovom periodu unaprijeđene su baze podataka koje su sada razvrstane po spolu i redovno se ažuriraju u institucijama BiH, a značajno je porastao i broj inicijativa iz nadležnih institucija da se zakoni, podzakonski akti, strategije, politike i programi usklađuju sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH. Broj akata, koje institucije sektora sigurnosti redovno dostavljaju na mišljenje Agenciji za ravnopravnost spolova, porastao je za oko tri puta.



Uz kontinuiranu regionalnu saradnju, koja je praćena razmjenom dobrih praksi u ovoj oblasti, ostvarena je saradnja i na širem međunarodnom nivou, što je omogućilo bolju promociju BiH.



DEKLARACIJA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE TRASE BUDUĆE AUTOCESTE BEOGRAD - SARAJEVO

Vijeće ministara BiH upoznato je s Deklaracijom o kriterijima za utvrđivanje trase buduće autoceste između Beograda i Sarajeva, koja je usvojena na 53. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH.



