Izborna kampanja u BiH počela je još 1995. u trenutku kada su nacionalističke partije odlučile da zakoče zemlju potpuno. Kontinuitet izborne kampanje samo potvrđuje da pod vlašću tih partija zemlja nazaduje na svim planovima, kaže u razgovoru za N1 Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Enver Kazaz

Činjenica da su političke elite već krenule u izbornu kampanju, navodi Kazaz, pokazuje da one njome, buđenjem neprestanog sukoba na političkom polju, nastavljaju da se bogate i da koče zemlju u njenim reformama i razvoju.



"Mi smo izgubili ovaj mandat u potpunosti na svim razinama vlasti funkcioniraju tzv. tehničke vlade, prema tome i da nije izborna godina mi ne bismo imali nikakvih šansi za reforme. Ono što je važno istaći u ovom trenutku jeste da SDA na čelu s Bakirom Izetbegovićem proizvodi političke sukobe kako bi probala da se spasi na narednim izborima i da Dodik po ustaljenom sistemu proizvodi također političke sukobe uplašen rastom Saveza za promjene. Činjenica da je Čoviću takav, ofanzivan, sklon sukobima, Bakir Izetbegović došao kao kec na deset, pokazuje da ćemo u narednoj godini imati rat između tri nacionalističke politike", smatra profesor i dodaje da će biti ključna uloga opozicije, tj. kako će se ona postaviti.



"Veliko pitanje je zapravo šta će raditi opozicija? To bi mogao da bude ključni faktor za onaj tamo mandat nakon 2018. S ovim mandatom mi možemo reći da su ovo godine koje su pojeli političari da oni nastavljaju da grizu naš život", ocjenjuje u razgovru za N1.



Kazaz ističe da građani BiH moraju znati da demokratija ne ovisi samo od izbora, "nego i od građanske odgovornosti, od pritiska odozdo od stalnih zahtjeva, čak i pobuna ako treba, i to je jedina snaga i jedina nada koja je ostala u ovoj zemlji".



Najveće političko obećanje do sada bilo je 100 hiljada radnih mjesta, Bakira Izetbegovića, podsjeća Kazaz i dodaje kako je onda je išao cijeli sistem propagande iz raznih institucija od onog što nazivamo Zavodom za statistiku Federacije pa do izjava premijera Federacije, "čije ime je zapravo ušlo u anale najvećih političkih obmana ovdje".



"Većeg obećanja od Izetbegovićevog nema, kao što je gospodin Izetbegović sebi dozvolio da u

proteklom mandatu, znajući da njegov agent pri Međunarodnom sudu pravde nema nikakav legitimitet, on je ipak odlučio da laže. Najveća politička laž u BiH je taj političar i način na koji je uništio tu partiju", zaključuje Kazaz.





(N1)