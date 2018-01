Izborna je godina i malo će toga u njoj biti učinjeno, ocijenio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda u intervjuu za BHRT, dodajući kako mu je žao što nisu iskorištene mogućnosti koje je nudila prošla godina.

Vjekoslav Bevanda / 24sata.info

- Bruto rast će biti manji od očekivanog i tu moja očekivanja nisu ispunjena, jer je čitava godina bila ispunjena političkom nestabilnošću, koja se prije svega izražavala kroz parlament - kazao je Bevanda.



Izrazio je zadovoljstvo što je Ministarstvo financija ispunilo sve što je bilo planirano i dalo doprinos da "slika koja je, takva kakva jest, bude malo vedrija i optimističnija".



Pitanje trošarina, smatra ministar Bevanda, je ispolitizirano jer je to bio uvjet postavljen Pismom namjere s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) kao i uvjet svih velikih kreditora.



Naglasio je da je set zakona koje se tiču trošarina bilo potrebno usvojiti jer je ocijenjeno da su entitetska poduzeća za ceste i auto ceste kreditno nesposobna, dodajući da su one usvojene kao jamstvo financijske stabilnosti u procesu gradnje.



- Trenutno je ugovoreno ili u fazi ugovaranja 584 milijuna eura investicija. Taj se potencijal osigurava. To su dugoročni krediti pod vrlo povoljnim uvjetima i tako će se praviti ceste i auto ceste - istaknuo je Bevanda.



Najavio je da bi u ovoj godini trebalo biti usvojeno nekoliko reformskih zakona, između ostalih i Zakon o fiskalnoj odgovornosti, ali smatra da ne bi trebalo mijenjati stopu PDV-a.



Ministar Bevanda je iznio stav da je potrebno očuvati, kako je kazao, najbolju instituciju u BiH, Upravu za neizravno oporezivanje, koja bi mogla biti ugrožena ukoliko bi se mijenjalo pitanje načina naplate neizravnih poreza.



Intervju s ministrom financija i trezora BiH Vjekoslavom Bevandom bit će emitiran večeras u Dnevniku 2 BHRT-a.



(FENA)