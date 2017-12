Obzirom na sve češće i opravdano nezadovoljstvo građana koji žive izvan BiH, SDP poziva Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u svim planiranim aktivnostima omogući i potiče na što masovnije uključivanje građana u inostranstvu u sve procese koji se tiču ostvarenje njihovih prava i njihovog institucionalnog povezivanja sa svojom domovinom Bosnom i Hercegovinom.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Aktivnosti "Mapiranja iseljeništva" moraju biti vođene u skladu sa međunarodnim standardima, te se ne smije dozvoliti da kroz navedeni projekt budu produbljene bilo kakve vrste podjela ili nepovjerenja prema državnim institucijama Bosne i Hercegovine.



Ozbiljnim propustom smatramo činjenicu da aktivnosti koje se neposredno tiču naših građana u inostranstvu nisu bile prezentovane putem diplomatsko-konzularnih predstavništava u državama u kojim se one provode. Na taj način je bitno sužen krug učesnika i doprinosioca u projektu "Dijaspora za razvoj", i to najviše onih kojih se projekt neposredno tiče.



SDP BiH zagovara i potiče na razvoj pluralnosti bosanskohercegovačkog društva, uključujući dijasporu. Međutim, iskazujemo bojazan da će ideja da u tzv. predstavnička tijela iseljeništva članovi budu birani po osnovu pripadnosti konstitutivnim narodima zapravo značiti recipročno biranje članova na osnovu njihovih stranačkih preferenci i branjenja ideoloških koncepata "matičnih" nacionalnih stranaka, a ne dijaspore i matične države.



Osnov za takvu bojazan prepoznajemo upravo u ranije istaknutoj činjenici da su informacije o projektu držane podalje od osnovnih izvora informisanja same dijaspore, te su i sastanci u vezi sa implementacijom projekta održavani samo u Sarajevu, bez ikakvih javnih aktivnosti ili rasprava organizovanih po ovom pitanju u inozemstvu putem DKP mreže.



Pozivamo nadležno ministarstvo da podrži i ranije pokrenute aktivnosti SDP-a, te da inicira i predloži usvajanje izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH kojim će biti otklonjene institucionalizovane prepreke za glasanje građana u dijaspori. Tu prije svega podrazumijevamo otklanjanje nerazumne odredbe kojom se, za razliku od stanovništva u državi, od građana u inostranstvu traži registrovanje uoči svakog izbornog ciklusa, kao i omogućenje elektronskog glasanja.





(24sata.info)