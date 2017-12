Turska vladajuća Stranka pravde i razvoja (AK Parti) otvorit će predstavništva u Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.

To je u intervjuu rekao zamjenik predsjednika te stranke zadužen za vanjske poslove Mehdi Eker.



Eker je kazao kako je statutom AK Partije predviđeno formiranje predstavništava u Turskoj, ali i van zemlje, te je u skladu s nalogom predsjednika Stranke pravde i razvoja i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana usvojena odluka i pokrenute aktivnosti u smjeru otvaranja predstavništava u devet gradova na prostoru sedam država.



"Statut stranke predviđa organizaciju izvan zemlje. Naravno, pri toj organizaciji pazimo na određene procedure, zakone i pravilnike svake od zemalja posebno. Možda će predstavništva u svakoj od zemalja biti ozakonjena na drugačiji način. Negdje će možda djelovati kao udruženje, kao fondacija a negdje kao direktno predstavništvo. Aktivnosti s tim u vezi su pokrenute", rekao je Eker kazavši kako će ponajprije predstavništva biti otvorena u SAD-u, Njemačkoj, Francuskoj, Rusiji, Velikoj Britaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.



Eker je napomenuo da će predstavništva AK Partije nakon što počnu sa radom biti službena kontakt tačka za turske državljane ali i za političke partije ili predstavnike vlasti u određenim zemljama



Govoreći o razlozima zbog kojih se sedam pomenutih zemalja našlo među prioritetima, Eker je rekao da se radi o zemljama ili gradovima koji predstavljaju globalne centre poput Washingtona ili New Yorka, ali i regija s kojima postoji historijska, kulturološka veza ali i intenzivna privredna saradnja a gdje istovremeno živi i određeni broj Turaka, kao što je Balkan.



On je kazao kako je potreba AK Partije da se u skladu sa zakonima određenih zemalja organizira i izvan Turske sasvim prirodna jer se radi o stranci koja ulaže ogromne napore u jačanje mira i stabilnosti na globalnom planu.



Podsjetivši na djelovanje organizacije FETO (koju u Turskoj smatraju terorističkom) širom svijeta Eker je kazao kako djelovanje te organizacije mračnih namjera nije ograničeno samo na Tursku već je usmjereno ka brojnim drugim zemljama.



Eker je napomenuo da odbjegli članovi FETO-a koji su utočište pronašli u SAD-u i Evropi vode kampanje protiv države Turske te da postoji potreba da se u mnogim zemljama na pravi način objasni o kakvoj je organizaciji riječ, odnosno, kako je rekao Eker, da se otkrije pravo lice FETO-a.



"Radi se o tome da ćemo od početka 2018. kao AK Partija, ali i nevladine organizacije brojnim zemljama pružiti sve informacije i otkriti plašt pod kojim se FETO krije. Na tome zajednički radimo sa brojnim drugim institucijama jer FETO 15. jula prošle godine nije imao za cilj srušiti samo AK Partiju nego Republiku Tursku u cjelin", rekao je Eker.





