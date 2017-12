Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara oglasila se nakon zahtjeva premijera FBiH Fadila Novalića da za vikend zakaže hitnu sjednicu na kojoj će biti razmatran budžet za 2018. godinu.

Arhiv / 24sata.info

Novalić je uputio identičan zahtjev i predsjedavajućem Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edinu Mušiću.



Saopćenje predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta FBiH Lidije Bradare prenosimo u cijelosti:



"Iako potpuno svjesna važnosti donošenja Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, vodeći se načelom odgovornosti kao i poštivanja procedura održavanja i donošenja akata najprije u Zastupničkom, a potom u Domu naroda, a u konsultacijama s kolegama do predsjedateljima, odlučila sam ne sazvati sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH predstojećeg vikenda. Svoju opredijeljenost za donošenje Budžeta na vrijeme izaslanici HDZ BiH koji imaju više od dvotrećinske većine u Klubu Hrvata u Domu naroda, pokazali su donošenjem budžeta u zakonskom roku u kantonima u kojima smo dio vladajuće većine. Opredijeljenost za takav razvoj događaja pokazali smo i na nivou Federacije BiH usvajanjem Nacrta budžeta 7. decembra, odnosno ostavljajući dovoljno vremena i prostora za donošenje Prijedloga budžeta za iduću godinu. Nažalost, razvoj događaja na političkoj sceni Federacije BiH koji uključuje i preglasavanje hrvatskih zastupnika u Zastupničkom domu u kojemu su učestvovali i zastupnici SDA, nisu nam ostavili vremena ni prostora za donošenje Budžeta FBiH do kraja kalendarske godine. Podsjećamo javnost da Budžet Federacije BiH može biti usvojen samo ukoliko ga potvrde oba doma Parlamenta Federacije BiH. Razvoj jučerašnjih događaja u Zastupničkom domu ne daje nam nadu da bi ovaj Dom mogao osigurati potrebnu većinu tokom vikenda, uz načela poštivanja dogovora i partnerskih odnosa stranaka vladajuće većine.



Bez obzira na činjenicu da sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH ovog vikenda neće biti, mi nastavljamo sa stalnim razgovorima čiji je cilj prevazilaženje postojećih problema glede parlamentarne većine kao i pronalaska rješenja u najkraćem mogućem roku na način da niti jedna kategorija stanovnika, korisnika Budžeta Federacije BiH ne trpi štetu.



Kratko bih se osvrnula i na današnji pismeni dopis predsjednika Vlade FBIH kojim poziva Parlament Federacije BiH na hitno zasjedanje tokom vikenda. Ovim putem se zahvaljujem i podržavam njegovu brigu za socijalnim mirom i stabilnosti Federacije. Međutim, nije mi jasna potreba za ovim načinom komunikacije, dopisom koji je poslao tek iza podne, i to prvenstveno medijima pa tek onda rukovodstvu Parlamenta. Zakonodavna i izvršna vlast su na istom zadatku i samo zajedničkim djelovanjem i sinergijom, stvari mogu funkcionisati, stoga je poželjno da premijer više energije uloži u očuvanje parlamentarne većine i dobrih odnosa, čemu pak ovakva pisma ne doprinose.



Kako bismo javnosti pružili objektivnu sliku situacije te došli do rješenja, ovim putem predlažem dijalog putem nekog od javnih medija, ukoliko je premijer u zemlji. Premda ako nije, ostaje nejasno kako bi obrazložio Budžet na eventualnim sjednicama tokom vikenda na kojima insistira? Potvrda ministrice finansija Jelke Miličević kako je za prvi dio januara nove godine finansijska sigurnost Federacije osigurana pruža određenu sigurnost kao i činjenica kako ipak postoji mogućnost izglasavanja Budžeta u prvih desetak dana iste", piše u saopćenju za javnost.

(Klix)