Predsjednik RS-a Milorad Dodik pozvao je danas člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da postroji počasnu jedinicu Oružanih snaga (OS) BiH i da ona direktno učestvuje u manifestacijama u Banjoj Luci, 9.januara, na "Dan RS-a", koji je osporio Ustavni sud BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

Ako Ivanić to uradi, kaže, ta jedinica OS BiH bit će prva u ešalonu koji će na taj način “manifestovati jedinstvo RS”.



Dodik tvrdi da je "potpuno siguran da Ivanić neće donijeti takvu odluku, jer on na tom pitanju kalkuliše, iako toga ne bi smjelo biti".



-Pozivam ga da javno kaže zašto ne može da dovede tu jedinicu. Ja da sam član Predsjedništva BiH doveo bih je ili ne bi bilo vojske – ustvrdio je Dodik podsjetivši da je zakonom o OS BiH definisano i da postoji jedinica koja baštini tradiciju bivše Vojske RS-a.



Kazao je da on ne odlučuje o učešću te jedinice OS BiH, već je samo donio odluku da ne traži njeno učešće na obilježavanju 9.januara u Banjoj Luci, “jer ne želi da neko iz Sarajava kaže – ne može, ili da o tome odlučuje neki referent”.



Dodik dodaje da ne želi da se na taj način ponižava.



-Republika Srpska neće pristati na ponižavanje i čekati vijest iz Sarajeva hoće li odobriti učešće te jedinice, 9.januara u Banjoj Luci. To je riješeno formiranjem svečane jedinice MUPRS-a, koja će biti postrojena u čast RS, a ne bilo kojeg pojedinca -rekao je Dodik u izjavi novinarima.



Podsjetio je da su prošle godine prethodili problemi odobravanju učešća počasne jedinice OS BiH na proslavi “Dana RS-a”, ustvrdivši da je ta jedinica bila "sa strane, nije bila dio manifestacije i bila je postrojena zbog Ivanića, a ne RS".



-Više ne želimo tako nešto – dodao je Dodik.



Kazao je da razumije učešće srpskih predstavnika u OS BiH te ih pozvao da učestvuju u obilježavanju “Dana RS-a”.



Ponovio je da RS “neće odustati od proslave 9.januara kao praznika RS-a, bez obzira na kvazi pokušaje podmetanja i licemjere iz Ustavnog suda i međunarodnih sudija u toj pravosudnoj instituciji”.



Odbacio je odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti 9.januara kao “Dana RS-a”, jer je to politički motivisana odluka.



-RS je rođena tada i ne može biti nijedan drugi datum, bez obzira na cinizam i pokvarenost međunarodnih sudija koji su učestvovali u tome i pritisaka, koji su došli sa strane – ustvrdio je Dodik ističući da ovakve odluke dovode do nepoštivanja Ustavnog suda BiH, "kao što se više i ne poštuje".



U ime SNSD-a, čiji je predsjednik, rekao je da će ta stranka imati svoje kandidate za predsjednika entiteta i člana Predsjedništva BiH iz RS-a, ali da je još uvijek rano govoriti o tome.



(FENA)