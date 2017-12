Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine završena je jer većina poslanika nije podržala predloženi dnevni red u kojem su, među ostalim aktima, bili kandidirani budžet FBiH za iduću godinu i novi federalni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Foto: 24sata.info

Za dnevni red je glasalo 48 poslanika od neophodnih 51, protiv je bilo 14, a suzdržanih 11.



Za su bili poslanici SDA, SBB-a, BPS-a i A-SDA, Demokarstak fronta je bila suzdržana ili protiv, Stranka za BiH suzdržana, dok je SDP glasao protiv.



Poslanici Hrvatske demokratske zajednice-Hrvatskog narodnog sabora nisu ni prisustvovali zasjedanju, javlja FENA.



RANIJE

Današnje vanredno zasjedanje Parlamenta FBiH, čiji početak je bio zakazan za 13h, počelo je iza 15 sati, a u 15.24 već je data polusatna pauza. U sali nema zastupnika Kluba HDZBiH-HNS koji su saopštili i zašto ne žele biti na ovoj sjednici. Pauzu je zatražio Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA.

- Danas su na dnevnom redu dvije važne tačke, prijedlog zakona o PIO i prijedlog budžeta za 2018, zato molim stručne službe da pozovu kolege da nam se pridruže i pokažu ozbiljnost i odgovornost prema ova dva veoma važna dokumenta, rekao ej Osmanović.



Iz Kluba HDZBiH-HNS su saopštili:



"Cijeneći kako je 24. izvanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, zakazana za 28. prosinca 2017. gdoine be zkonzultacija i suglasnosti s dopredsjedateljem Zastupničkog doma gospodinom Mladenom Boškovićem, a imajući u vidu činjenice i karakter rasprave izazvane prijedlogom zaključka o brisanju Hrvatskog nacionalnog predznaka, vođene tijekom 26. redoven sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, te kak ose u međuvremenu nisu dogodile značajnije promjene koje bi utjecale na normaliziranje odnosa između koalcijskih partnera po ovom za Hrvate najvažnijem pitanju, smatram oneprimjerenim i neprihvatljivim sazivanje navedene sjednice.



Ovim pripćenjem, Klub zastupika HDZBiH-HNS izražava jedinstven stav kak one želi sudjelovati uparlamentarnom radu do okončanja 26. redovne sjednice ili postizanja dogovora između koalicijskih partnera".



Ovo saopštenje potpisao je Jozo Bagarić, šef Kluba HDZBiH-HNS.



Klub HDZBiH-HNS napustio je posljednju redovnu sjednicu Predstavničkog doma 19. decembra kada je i pored njihovog protivljenja u dnevni red uvršten prijedlog SDP-ovog zaključka o brisanj uentničkih prefiksa u nazivima javnih preduzeća u FBiH. Ta sjednica je prekinuta po usvajanju dnevnog reda i nikad završena.



Na današnjoj sjednici, prema predloženom dnevnom redu, poslanici bi trebali raspravljati prijedlog novog zakona o PIO, prijedlog budžeta za 2018, zakona o izvršenj ubudžeta, dopune Zakona o budžetima, te finansijske planove vanbudžetskih fondova i FERK-a, prenosi Oslobođenje.







