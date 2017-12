Predstavnici udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka u Federaciji BiH" uručili su večeras u Banjaluci predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku plaketu u znak zahvalnosti za pomoć ovom udruženju.

Lejla Kamerić iz Udruženja istakla je da ovo nije prvi put da predsjednik Republike Srpske pomaže njihovu Roditeljsku kuću, te da su mu ovom prilikom uručili zahvalnicu za donaciju od 20.000 KM.



Ona je podsjetila na pomoć koju je Dodik uručio i prije tri godine od 50.000 KM dok je Roditeljska kuća još bila u izgradnji.



Kamerićeva je istakla da je jako važno da postoje ljudi dobrog srca da pomognu djeci i roditeljima koji su u nevolji.



Predsjednik Srpske Dodik zahvalio je za pažnju koju je pokazalo ovo udruženje i istakao da mu to mnogo znači.



"Ovakvi primjeri mogu da okupe čitavo društvo oko potrebe da se pomogne, prije svega, djeci. Važno je da ne izgubimo humani odnos prema stvarnosti, prema ljudima koji iznenada upadnu u probleme i suoče sa nečim što u životu nisu mogli da zamisle i ako nestane još i pažnje društva, onda je to tragedija, možda, duplo veća", rekao je Dodik.



On je ponovio da je ponosan što su se večeras u Banjaluci na humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima" okupili ljudi iz cijelog regiona, iz BiH, Republike Srpske da bi zajedno podržali ovu akciju.

