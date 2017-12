Politika Socijaldemokratske partije BiH „Razvoj poduzetništva kao pretpostavke ekonomskog razvoja BiH“ predstavljena je večeras u Sarajevu.

Foto: FENA

Tim povodom predsjednik Radne grupe Plan za ekonomiju i zapošljavanje SDP BiH Elvedin Grabovica izjavio je da SDP želi sačiniti određene prijedloge zakona koji će napraviti poticaj da mladi ljudi lakše pokreću svoje biznise i dolaze do određenih sredstava.



- Potrebno je da napravimo sistemski okvir koji će sve to skupa omogućiti. Kroz navedenu politiku nudimo prijedloge za poticaj razvoja start-up biznisa i poslovnih inkubatora, te određenih poreskih olakšica za mlade poduzetnike, te za formiranje određenih agencija koje će poticati start-up biznise i biznise za informacione tehnologije –kazao je Grabovica.



U tom cilju vijećnica SDP-a u Općinskom vijeću Stari Grad Anisa Čengić Bašović prisutne je informirala da je zahvaljujući inicijativi stranke u ovoj općini izdvojeno 15.000 KM za pokretanje start-up biznisa.



-Sretni smo što je projekt uspješno realiziran i što su sredstva dodijeljena mladim poduzetnicima za art studio, geodetsku firmu i obrt za postavljanje parketa – kazala je Čengić Bašović.



Na večeranjem događaju pozvala je stanovnike općine Stari Grad da se i naredne godine prijave za pokretanje start-up biznisa, kada će iz budžeta biti izdvojeno 30.000 KM.



Budući da najveći problem mladim poduzetnicima predstavlja nedostatak vlastitog kapitala za pokretanje poduzetničkog poduhvata predstavnici SDP-a poručili su da je potrebno formirati startup fondove na entitetskim nivoima, koji bi funkcionirali na principu dodjele bespovratnih sredstava koji bi bili dostupni poduzetnicima početnicima za pokretanje start-up preduzeća.



To bi u praksi značilo da poduzetnik početnik može aplicirati za sredstva od startup fonda koja su mu potrebna za početak poslovanja i entitetskih zavoda za zapošljavanje koji bi finansirali obavezne poreske obaveze i davanja u periodu od godinu dana.



