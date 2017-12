To što je Srbija prisvojila i što uzima energiju godinama, što je takav bilans bio do 1992, to je jedno. Od 1992.godine kada su ovo dvije nezavisne države Srbija duguje BiH preko pet milijardi eura, a onda nama gospodin Vučić kaže kao neki djed božićnjak da bi on nama nešto poklanjao. Ne treba nam ništa poklanjati jer to pripada BIH, a ako se ne možemo dogovoriti kao susjedi imaju arbitražne komisije i međunarodni sudovi pa ćemo ići na sud, ali tu leži ogroman novac koji pripada BiH, i koji Srbija zadnjih 25 godina otima od BiH, kazao je predsjednik Stranke za BiH Amer Jerlagić.

Amer Jerlagić / 24sata.info

On je naveo zbog čega se Srbiji žuri da riješi pitanje granica između BiH i Srbije, dok pri tome ne poštuje Badniterove principe



"Nejasno je zbog čega Srbija radi ovakav presing da se što prije ide u neku razmjenu teritorija kad su jasni Badniterovi principi. Imali smo jednu državu, Jugoslaviju, avonojevske granice, i ti principi kažu da ono što se imalo u momentu sticanja nezavisnosti da je to u vlasništvu svake od zemalja, i nama prije svega trebaju ratifikacije u parlamentu BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a tek nakon toga možemo razgovarati o nekim spornim tačkama", rekao je.



"Govoriti o lijevoj obali Drine i prepuštati takav hidroenergetski potencijal, to je direktni udar na bih jer je to ujedno i državni suverenitet", naglasio je Jerlagić.



Na srednjem toku Drine predviđena je izgradnja dvije hidroelektrane, HE Tegare i HE Rogačica.između Bajine Bašte i Zvornika.



"To je srednji tok rijeke Drine, gdje je državna granica. To može biti sa bosanske strane pod ingerencijom parlamenta BiH, Vijeća ministara, državne komsije za koncesije a sa srbijanske strane njihovih tijela od parlamenta pa dalje. Da li će sutra neko kao treći partner osim ove dvije države biti na tim projektima, to je pitanje odnosa dvije države", kaže Jerlagić.



Dodaje da u ovom momentu, Drina je državna granica i 50 posto energije i vode pripada BiH a 50 posto Srbiji, šta god da to značilo u vremenu koje je pred nama.



Kazao je da su HE Zvornike i HE Bajina Bašta postojeći objekti gdje vidimo koliko upravo oko njih ima problema.



" Po meni ovaj presing Srbije je ustvari dobrim dijelom iz tih razloga. Čuli smo prije par dana, načelnika Zvornika i zamjenika načelnika Srebrenice, kako govore o desetinama miliona eura koje Srbija duguje BiH, samo za potopljeno zemljište. Upravo sam ja došao do dokumenata koji su objavljeni u službenom glasniku i SR Srbije SR Bosne i Hercegovine, o dogovoru dvaju republika, o raspodjeli novaca kada je u pitanju vodno dobro, kada su u pitanju kilovat sati, koncesije za vađenje šljunka i pijeska", rekao je.



Jerlagić je podsjetio da je 1955 godine puštena u rad HE Zvornik, 1965 HE Jablanica i da su to objekti koje je radina FNR Jugoslavija iz fonodova koji su bili na raspolaganju tom momentu. Bajina Bašta je 1966 puštena u rad.



"To što je Srbija prisvojila i što uzima energiju godinama, što je takav bilans bio do 1992, to je jedno. Od 1992.godine kada su ovo dvije nezavisne države Srbija duguje BiH preko pet milijardi eura, a onda nama gospodin Vučić kaže kao neki djed božićnjak da bi on nama nešto poklanjao. Ne treba nam ništa poklanjati jer to pripada BIH, a ako se ne možemo dogovoriti kao susjedi imaju arbitražne komisije i međunarodni sudovi pa ćemo ići na sud, ali tu leži ogroman novac koji pripada BiH, i koji Srbija zadnjih 25 godina otima od BiH", rekao je Jerlagić.







