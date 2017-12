Opšti izbori u oktobru naredne godine moraju biti održani, bez obzira na različita mišljenja ili interese u BiH, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za BN televiziju, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. On je naglasio da se odluke Ustavnog suda BiH, prije svih one koje se tiču izbornog zakonodavstva, moraju što hitnije provesti.

Foto: 24sata.info

Ne treba gubiti vrijeme i razmišljati o tome da li naredne izbore treba odložiti ili otkazati, kaže Incko. On je potvrdio da je takav zaključak donesen na sjednici Savjeta za provođenje mir, koja je održana početkom mjeseca u Sarajevu.



“S tim u vezi, bilo je dosta debate. Od nekih mišljenja da neće biti nikakav problem dobiti novi Izborni zakon, do drugih mišljenja da će možda doći do “mostarizacije”, što znači da neće biti izbora na državnom nivou idućeg oktobra. Možda to nekima odgovara, možda nekima ne odgovara. U svakom slučaju, mi kao međunarodna zajednica, kao Savjet za provođenje mira bili smo mišljenja da se ta odluka Ustavnog suda mora provesti i da u svakom slučaju mora doći do izbora iduće godine”, rekao je Incko.



Odgovarajući na pitanje zbog čega je PIK kao prioritetnije za sprovođenje označio odluke Ustavnog suda vezane za Izborno zakonodavstvo, u odnosu na neke druge, kao što je konstitutivnost Srba u kantonima Federacije BiH, Incko je pokušao da objasni razlike između hitne i važne odluke.



“Uvijek moramo misliti šta je važno, a šta je hitno. Pošto ima važnih stvari, koje možda nisu tako hitne, a isto tako ima drugih stvari koje su važne ili manje važne, ali su hitne. Kada vam, recimo, pukne cijev u stanu to nije važno pitanje, ali je hitno pitanje, jer curi voda. Tako da je međunarodna zajednica u tom slučaju mislila da je u ovom momentu najhitnije pitanje 'slučaj Ljubić'”, kaže Incko u ekskluzivnom razgovoru za BN televiziju.



I pored neslaganja u samom UO Savjeta za provođenje mira o podršci BiH u sprovođenju Mape puta ka NATO-u, Incko navodi da međunarodna zajednica po ovom pitanju prati namjere domaćih vlasti.



“Mi u međunarodnoj zajednici imamo stav da je još na snazi Pismo koje je potpisao gospodin Radmanović, Komšić i Izetbegović, a mislim i da gospodin Ivanić djeluje na osnovu tog pisma i to smo mi potvrdili da postoji želja građana BiH da idu po Mapi puta u smjeru NATO-a. Naravno, još ne govorimo o članstvu, jer to je daleko, 20 godina, možda i više”, tvrdi visoki predstavnik u BiH.



BiH još nije funkcionalna država, dok građani žele napredak i Evropu u svakom trenutku, kaže Incko. Zbog toga sve više ljudi napušta BiH i svojim kvalitetima unapređuju druge države.



“Angeli Merkel i nama u Austriji je drago da imamo toliko građana iz BiH. Oni su jako vrijedni, imaju svoje firme. Za dinamiku i Austrije i Njemačke to je jako dobro da imamo uvijek doseljenjam friške krvi i na taj način Austrija je samo bogatija, ljepša i interesantnija”, zaključio je Incko.



Incko je poručio građanima da ne bi trebali da od njega očekuju da koristi Bonska ovlašćenja kako bi kažnjavao domaće političare, nego da iskoriste svoja ovlašćenja, koja su im zagarantovana i na izborima sami kazne one za koje misle da ne rade u njihovom interesu.

(24sata.info / BN)