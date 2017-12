Evropski sud za ljudska prava u Strazburu presudio je prošle godine u junu u korist Ilijaza Pilava u predmetu protiv BiH jer mu je onemogućeno kao Bošnjaku iz Republike Srpske da se kandiduje za člana Predsjedništva BiH.

Admir Čavka / 24sata.info

Pilav se 2006. godine kandidovao za člana Predsjedništva BiH. Centralna izborna komisija odbila je da ovjeri njegovu kandidaturu, jer se izjasnio kao Bošnjak iz RS. Ustavni sud BiH podržao je tu odluku CIK-a kazavši kako je to opravdana odluka, ali je kasnije Evropski sud za ljudska prava u Strazburu to poništio.



Šef Kluba Koalicije Domovina u Narodnoj skupštini RS Admir Čavka (SBB) kaže da su prakse u RS i BiH i dalje iste uprkos ovoj presudi. Pitanje kandidature Bošnjaka iz RS za člana Predsjedništva BiH se ne rješava.



"Bošnjački glasovi služe samo za trgovinu. Tako je bilo kada je na prošlim opštim izborima Mladen Ivanić pobijedio u trči za srpskog člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović. Ivanić nikada ne bi dobio tu trku da nije bilo bošnjačkih glasova", kazao je Čavka.



On podsjeća da je Ivanić nakon toga okrenuo glavu od onih koji su mu poklonili povjerenje i dodaje da je počasni predsjednik PDP-a u međuvremenu postao veći Dodik od Dodika.



"Sada se ponovo namještaju iste priče i iste igre za Mirka Šarovića, ali Bošnjaci neće nasjesti na tu priču. Ne želimo da budemo kusur u igrama vlasti i opozicije", rekao je Čavka.



(24sata.info)