Današnja BiH jednostavno nije održiva država, što to prije shvatimo, prije ćemo doći do dogovora o tomu kakva BiH jest moguća, a moguća je samo kao država tri u svemu ravnopravna konstitutivna naroda, izjavio je za Dnevnik.ba predsjednik Glavnog vijeća HNS-a BiH te zastupnik u Hrvatskom saboru Božo Ljubić.

Božo Ljubić / 24sata.info

Ljubić je dodao i kako će se postizanjem unutarnjeg konsenzusa o uređenju BiH prije ispuniti i svi standardi potrebni za pristupanje euroatlantskim integracijama.



Govoreći o tomu što Bosnu i Hercegovinu na političkom planu očekuje tijekom sljedeće godine, Ljubić je kazao kako hrvatski politički predstavnici u BiH moraju istrajati na promjenama Izbornoga zakona BiH na način da jedan narod drugom ne bira političke predstavnike.



„Čini se da svaku novu godinu promatramo kao ključnu za rješavanje krize u BiH. Međutim, smatram kako je sljedeća godina uistinu iznimno bitna. U godini pred nama očekujem da hrvatska politika bude na razini nacionalne odgovornosti. To znači da je nužno da u okviru HNS-a ustrajemo na zahtjevima i procesu izmjena Izbornoga zakona sukladno presudi Ustavnoga suda BiH kad su u pitanju domovi naroda, ali i Predsjedništvo BiH“, izjavio je Ljubić.



To znači, dodao je, da se kroz izmjene Izbornoga zakona BiH treba osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u ove dvije institucije.



„S razine Republike Hrvatske, očekujem da hrvatske institucije odnos prema BiH gledaju u kontekstu realizacije ustavnih prava Hrvata u BiH, pa i kad je u pitanju realizacija nedavno potpisanog sporazuma Vijeća ministara BiH i Vlade RH o europskom partnerstvu dviju država“, izjavi je predsjednik Glavnog vijeća HNS-a BiH.



To je činjenica koja će, nada se Ljubić, dovesti do nužnih izmjena Izbornoga zakona BiH.



„Ne smijemo smetnuti s uma da je to i obveza koja proizlazi iz rezolucije Europskog parlamenta koja u članku 17. jasno nalaže Bosni i Hercegovini da izvrši nužne promjene Izbornoga zakona sukladno odluci Ustavnoga suda BiH. To je jedan nužan postupak koji je potrebno žurno uraditi“, kazao je Ljubić.



Također, dao je svoje viđenje onog što BiH očekuje nakon izbora 2018. godine.



„Nakon što, nadam se, legitimni predstavnici konstitutivnih naroda formiraju vlast, trebat će pristupiti nužnim izmjenama Ustava BiH. Mi ćemo morati dosljedno operacionalizirati osnovni princip Daytonskog sporazuma o konstitutivnosti triju naroda kroz izmjene Ustava BiH. To uključuje i teritorijalnu reorganizaciju i institucionalnu poziciju triju naroda. To je potrebno Bosni i Hercegovini kako bi postala stabilnom i samoodrživom državom“, istaknuo je Ljubić.



Kazao je i kako haška presuda hercegbosanskoj šestorki neće doprinijeti pomirenju u BiH. Osnovna sporna pitanja i dalje će ostati neriješena.



„Tu presuda neće donijeti ništa bitno, jer se ni prije presude nismo suočili s činjenicom da se osporava legitimno predstavljanje naroda. S te strane ne vidim neke nove probleme, osim što politički predstavnici Bošnjaka pokušavaju zamjenom teza na neki način osporiti legitimno nastojanje da se dođe do legitimnog političkog predstavljanja u BiH“, rekao je.



Onda se u tom kontekstu na sasvim pogrešan način, pojasnio je, tumači i sama presuda, bez obzira što je jasno rečeno da se presuda odnosi na pojedince.



„U tom se smislu mogu vidjeti određeni pokušaji ucjenjivanja hrvatskih političkih predstavnika, pa i preko nekih kaznenih prijava protiv gospodina Čovića i mene. To su sve kolaterali i to će vrlo brzo utihnuti. Osnovni problem za BiH će i dalje ostati, i zbog toga mi moramo doći do osnovnog konsenzusa o BiH“, izjavio je Ljubić.







(Večernji.ba)