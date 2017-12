Klub zastupnika SDA u Parlamentu FBiH uputio je danas u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o dopunama krivičnog zakona FBiH, koje se odnose na kažnjavanje javnog veličanja ratnih zločinaca i udruženog zločinačkog poduhvata, potvrdio je za Vijesti.ba predsjednik ovog kluba Ismet Osmanović.

Ismet Osmanović / 24sata.info

"Ovim nacrtom dopunjuje član 163. Krivičnog zakona FBiH na način da mu se dodaje tačka 6. u kojoj je rečeno da onaj ko učini krivično djelo iz stava 1. tog člana, a radi se o raspirivanju rasne, vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti, uvreda i slično, javno dodjelom nekih nagrada, priznanja ili ko na neki drugi način javno veliča lica osuđena za genocid, zločine protiv čovječnosti ili za ratne zločine, bez obzira na to koji mjerodavni sud ih je utvrdio, dakle utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda ili nekog domaćeg suda, ili javno veličanje udruženog zločinačkog poduhvata, kazniće se kaznom zatovra od šest mjeseci do pet godina", pojasnio je Osmanović predloženo zakonsko rješenje.



Predlažući pomenute izmjene Krivičnog zakona FBiH, dodao je on, Klub zastupnika SDA htio je jasno precizirati da onaj ko krši norme međunarodnog prava i ko je spreman javno, čak i oficijelno dati podršku osuđenicima za ratne zločine i genocid, jasno i precizno mora odgovarati pred zakonom, odnosno pred državnim institucijama nadležnim za takve procese, jer je to zaista neprihvatljivo u savremenom društvu.



Podsjetio je da je Krivičnim zakonom FBiH ranije predviđeno kažnjavanje za javno negiranje genocida i krivičnih djela u domenu ratnih zločina.



"Ovdje smo dopunili veličanje ratnih zločinaca i udruženog zločinačkog poduhvata", dodao je Osmanović.





(24sata.info)