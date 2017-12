Građani širom Bosne i Hercegovine žele ekonomski razvoj, sigurnost i bezbjednost, a približavanje NATO-u obezbjeđuje jedan okvir za sigurnost i bezbjednost, koji će omogućiti, ne samo građanima već i firmama koje razmatraju investicije u BiH, da se osjećaju sigurnije te da znaju da su njihova ulaganja zaštićena.

Foto: FENA

To je ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack izjavila danas u intervjuu za novinske agencije Fenu i Srnu.



Kako je rekla, odluka o pridruživanju BiH NATO-u je sigurnosna, ali i odluka koja omogućava jači okvir za razvoj privrede u BiH. Međutim, istakla je da je odluka o pridruživanju bilo koje zemlje NATO-u odluka građana, kao i da je BiH tu odluku već donijela, budući da su Predsjedništvo BiH i Parlamentarna skupština već odlučili da BiH želi postati članica NATO-a.



- Ono o čemu sada govorimo je aktivacija Akcionog plana za članstvo (MAP), koji već postoji za BiH od ministarskog sastanka u Talinu 2010. godine. Ovo je samo još jedan korak na putu koji će uključivati još jako mnogo posla prije nego što se donese ta konačna odluka - kazala je američka ambasadorica.



Još jednom je ponovila da će građani BiH imati pravo da odluče, kada bude pravo vrijeme, da li se žele pridružiti NATO-u.



- U međuvremenu, ono što se nadamo da će se desiti je, ako se aktivira MAP te ukoliko se udovolji uslovima da se to postigne, da će to biti još jedan forum za BiH da postiže napredak - rekla je Cormack.



Napomenula je da joj je poznato da odluka u pridruživanju BiH NATO-u brine neke građane koji smatraju, iz istorijskih razloga, da to nije prava odluka. Međutim, kazala je da je ta odluka daleko u budućnosti te da u međuvremenu NATO nudi mogućnost zajedničkog rada s BiH kako bi se pomoglo njenom daljnjem razvoju.



Za američku politiku u BiH u narednoj godini kazala je da sigurno možemo očekivati njen kontinuitet.



Napomenula je da smo u protekloj godini mogli svjedočiti značajnom interesu SAD-a za BiH i Balkan, kao i tom kontinuitetu dugogodišnje bilateralne posvećenosti SAD-a prema prosperitetu, napretku i stabilnosti BiH i njenih građana.



Potvrda ove američke posvećenosti zemljama Balkana i BiH su i brojne posjete američkih zvaničnika ovim prostorima, od kojih je Cormack izdvojila nekoliko. To je posjeta potpredsjednika SAD-a Mikea Pencea Podgorici, gdje se sastao s ministrima vanjskih poslova i premijerima zemalja Balkana, zatim prisustvo američkog državnog sekretara Rexa Tillersona prošle sedmice na ministarskom sastanku OSCE-a, kada je istakao važnost reformi za BiH te američki fokus na tim reformama.



Također, podsjetila je i na nedavne posjete ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka i ministrice odbrane BiH Marine Pendeš Vašingtonu, gdje se Pendeš sastala sa zamjenikom ministra odbrane SAD-a Patrickom Shanahanom, dok je Crnadak učestvovao na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja zapadnog Balkana sa savjetnikom za nacionalnu sigurnost SAD-a general pukovnikom Herbertom McMasterom.



Osim toga, podsjetila je i na važnu posjetu američkog senatora Johna McCaina Sarajevu, gdje je potvrdio dugogodišnju posvećenost i podršku američkog Kongresa Bosni i Hercegovini.



Govoreći o reformama u BiH i njihovom provođenju u narednom periodu, američka ambasadorica je podvukla da te reforme jasno uključuju reformu Izbornog zakona, kao i napredak u provođenju ekonomskih i socijalnih te reformi u oblasti vladavine zakona.



- Reforma Izbornog zakona je ključni korak koji mora biti poduzet, a odluka Ustavnog suda BiH u slučaju "Ljubić" mora biti provedena - potcrtala je Cormack.



Naglasila je posvećenost pružanju podrške lokalnim akterima koji rade na rješavanju slučaja "Ljubić" te izrazila nadu da će biti riješeno i pitanje Mostara.



Napomenula je da je BiH država u kojoj gotovo pola budžeta izdvaja za plate javnoj administraciji, odnosno pet od svakih 10 KM, što, po mišljenju Cormack, znači da postoji dovoljno resursa "da se riješi više od jednog pitanja".



U intervjuu za Fenu i Srnu, ambasadorica se osvrnula i na uvođenje sankcija predsjedniku Republike Srpske (RS) Miloradu Dodiku, kazavši da, prije svega, o politici sankcija SAD-a ne odlučuje pojedinac već više američkih agencija.



Kako je rekla, odluka o uvođenju sankcija predsjedniku RS-a donesena je zato što je Dodik narušio odluku Ustavnog suda i nije poštovao vladavinu zakona te zbog toga što radi protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma.



- Ova odluka ostaje i dalje važeća i podržava je Vlada SAD-a. Znam da bi nekim ljudima bilo lakše da mogu reći da je to odluka pojedinca i da mogu mene kritizirati, ali to nije politika američke Vlade - kazala je Cormack.



Dodala je da bi im pričinilo veliko zadovoljstvo da vide da se Dodik zalaže za istinsku implementaciju vladavine zakona, poštivanje Ustavnog suda i napretka u provedbi Dejtonskog sporazuma, što uključuje teritorijalni integritet BiH i odbacivanje bilo kakvog govora o secesiji.



- Mi bismo to pozdravili, ali to je odluka koju on mora donijeti. Mi u BiH radimo sa svim našim partnerima koji rade na ostvarivanju napretka za građane BiH. Dosad, tokom mog boravka u BiH, to nije bio Dodikov pristup, ali pozdravili bi ga ukoliko to postane - kazala je.



Ambasadorica SAD-a u BiH također je komentirala pitanje neophodnosti američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi, a u kontekstu posljednjeg izvještaja Atlantskog vijeća o novim američkim strategijama, kada je ovo Vijeće predložilo uspostavljanje američke vojne saradnje na spomenutom prostoru.



- Atlantsko vijeće je samo jedna od mnogih nevladinih organizacija koje aktivno promišljaju o politikama širom svijeta. Ovakve institucije igraju važnu ulogu u našem društvu, ali ne predstavljaju politiku Vlade SAD-a i to je važna razlika - istakla je.



Ukazala je na to da administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prilično podržava rad širom Balkana kako bi se ovim zemljama pomoglo da napreduju ka svojim ciljevima.



- To odražava američku vanjsku politiku i njegov osjećaj da radi za interese ove politike koji su zasnovani na tome da se gradi miran svijet, u kojem naša i sve druge zemlje mogu zajednički raditi na postizanju istih ciljeva ovdje na Balkanu - istakla je ambasadorica Cormack.

(fena)