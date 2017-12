Nakon brojnih pauza i burnih rasprava, maratonskog zasjedanja koje je okončano jutros u 4.15 sati, poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su, s 22 glasa "za" i 20 glasova "protiv", set zakona o akcizama.

Arhiv / 24sata.info

Radi se o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, izmjenama Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda te izmjenama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini.



Protivnici ovih zakona upozoravali su tokom rasprave o zakonima da ne postoje jasne percepcije o tome na koji način se predviđa ekonomski rast i na osnovu kojih izračuna.



Poslanik NDP-PDP-a Momčilo Novaković podvukao je da je studirajući ekonomiju naučio da se ekonomske reforme nedovoljno razvijenih zemalja ne mogu provoditi povećanjem poreznih stopa.



- Ovo nije ekonomsko pitanje i svaki pokušaj da se ovo prikaže kao reforma nije u skladu znanjima iz ekonomije, zbog toga sam apsolutno protiv ekonomskih reformi baziranih na povećanju poreza - kazao je Novaković.



Poslanik Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) Jasmin Emrić ove zakone nazvao je suviše važnim da bi se u pola godine prijedlog promijenio, aludirajući na to da je Vijeće ministara i ranije predlagalo izmjene ovih zakona koje nisu podržane u Predstavničkom domu.



- Da li to znači da predlagač ne zna materiju veća samo zna da nešto treba povećati, akcize na gorivo ili cestarine. Važno je povećati prihode i to na najjednostavniji način - pojasnio je Emrić.



Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Saša Magazinović podvukao je da ne postoje jasne pretpostavke kakav će to finansijski udar biti na privredni sektor čija proizvodnja u ovisi o prijevozu robe.



Šefica Kluba poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) Aleksandra Pandurević kazala je da je do sada prikupljeno tri milijarde KM od putarina, a za izgradnju cesta je izdvojena jedna milijarda od čega je 600 miliona KM pripalo Federaciji BiH, a 400 miliona KM Republici Srpskoj.



Poslanica Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) 1990 Diana Zelinika podsjetila je da zakoni predviđaju formiranje posebnog računa gdje će biti sredstava prikupljena od akciza te da to garantira utrošak sredstava, dodajući da bi bilo principijelno podržati ove zakone.



Predložila je usvajanje zaključka koji predviđa da će sredstva koja će biti prikupljena nakon usvajanja seta zakona o akcizama koristiti jednako od juga do sjevera, od istoka do zapada zemlje, a Vijeće ministara i Parlamentarna skupština BiH bit će odgovorni za implementaciju zakona.



Protiv zakona glasalo je sedam poslanika Srpske demokratska stranke (SDS), pet poslanika Demokratske fronte (DF), po tri poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) i Nezavisnog bloka te po jedan poslanik Bosanskohercegovačke partije (BPS) i Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA).



Nakon rasprave o ovim tačkama dnevnog reda sjednica je prekinuta na prijedlog dopredsjedavajućeg Doma Šefika Džaferovića (Stranka demokratske akcije - SDA) , a njen nastavak zakazan je za danas u 10 sati.

(FENA)