Bijeljina je grad otvoren za sve, bez obzira na nacionalnost, vjeru, na to odakle ljudi dolaze - ocijenio je šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark i dodao da EU želi da takvu jednu zemlju, takvu BiH, po ugledu na ovaj grad, ima u svom članstvu.

Pohvalio je Bijeljinu jer je prvi i jedini grad u BiH koji je formirao Kancelariju za nacionalne manjine.



Wigemark je, nakon sastanka s bijeljinskim gradonačelnikom Mićom Mićićem te predsjednikom Skupštine grada Slavišom Markovićem, istakao da Delegacije EU u BiH podržava napore ove lokalne zajednice da izgradi sredinu u kojoj se vrednuju demokratska načela i napredak u svim sferama života.



Bijeljina, kazao je, ima i veoma perspektivne poslovne djelatnosti, univerzitete, snažnu poljoprivredu, ali i povoljan geografski položaj.



I gradonačelnik Mićo Mićić je dodao da su uvijek pokušavali da naprave ambijent u kojem se ljudska prava poštuju, bez obzira na to ko se kako zove, kojoj naciji ili vjeri pripada.



Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark danas je u Bijeljini studentima dodiplomskih studija Fakulteta poslovne ekonomije predstavio i projekt “EU for You – E4U”.



