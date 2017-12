Šefik Džaferović (SDA), dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ponovio je danas u izjavi novinarima da su tačke dnevnog reda koje se odnose na akcize obavezne tačke i nije ih moguće skinuti s dnevnog reda.

Šefik Džaferović / 24sata.info

On je pozvao na poštovanje Poslovnika Doma te naglasio da je dnevni red utvrđen i da će se nakon završetka pauze razmatrati prva od predloženih tačaka objašnjavajući da bi svako drugo ponašanje bilo suprotno Poslovniku, ali i Kodeksu o ponašanju.



"Poslanici trebaju poštovati Kolegij i predsjedavajuću Doma jer je to jedini način kako izaći iz ove situacije", rekao je Džaferović, dodajući da se o skidanju tačaka sa dnevnog reda nije glasalo jer se radi o obaveznim tačkama i to procedure nedozvoljavanju.



Komentirao je i navode poslanika o lobiranju Larsa Gunara Vigemarka, šefa Delegacije Evropske unije u BiH u vezi s ovim zakonima, ocijenivši da sve to izlazi iz uljudnog i korektnog ponašanja članova parlamenta.



"Sramota je da se vrijeđaju predstavnici međunarodne zajednice koji ne lobiraju nego nastoje pomoći BiH. Svima je jasno da je set zakona potreban BiH. Znam da to može uticati i na cijene naftnih derivata, ali svjesni smo da se to mora uraditi ukoliko želimo snažan zamah u cestogradnji i ukupnoj ekonomiji u BiH“, stav je Džaferovića.



Kaže da bi se i on mogao dodvoravati javnosti, ali je svjestan da je to kratkoročno, nego treba biti odgovoran prema građanima i ponašati se u interesu građana i države, a interes je gradnja cesta i deblokada značajnih sredstava za cestogradnju.



Osvrnuo se i na prijedlog Aleksandra Pandurević, šefice Kluba poslanika SDS-a koja je tražila uvrštavanje u dnevni red po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o namjesništvu, kazavši da materijali nisu dostavljeni na vrijeme.



Podsjetio je poslanike da mogu predlagati tačke dnevnog reda, ali najmanje 24 sata prije sjednice kako bi poslanici imali priliku upoznati se s prijedlozima.



Uz konstataciju novinara da se priprema inicijativa za njegovu i smjenu predsjedavajuće Borjane Krišto (HDZBiH) kazao je da svako ima pravo podnositi inicijative, a o njima će se poslanici određivati.



Kratko je komentirao "savezništvo" lidera HDZ-a BiH i SNSD-a Dragana Čovića i Milorada Dodika kazavši da to nije dobro, jer "gdje god se sastaju dvojica, a nema trećeg to može biti problematično".



"Poruke koje su do sada slali s tih sastanaka jesu problematične, ali današnji susret ne mogu komentirati jer sam posvećen sjednici Predstavničkog doma. Trebamo razgovarati u bh. institucijama i na nivou parlamentarnih stranaka onako kako smo potpisali izjavu o ubrzanom evropskom putu", zaključio je Džaferović.





(NN)