Ova posjeta je pokazatelj opredijeljenosti za dobru saradnju, kazala je ministrica odbrane BiH Marina Pendeš nakon sastanka sa ministrom odbrane Republike Srbije Aleksandrom Vulinom.

Ona je kazala da je plan aktivnosti za ovu godinu skoro u potpunosti ispunjen.



"Naredne godine očekuje se bolja saradnja u pogledu odgovora na prirodne nesreće. Usaglasili smo se da je mir, sigurnost i stabilnost zajedničko za dvije zemlje. I u okviru javnih nabavki očekujemo bolju saradnju, ako dođe do izmjena Zakona o javnim nabavkama", rekla je Pendeš



Vulin je naglasio da je stabilna, snažna i uspješna BiH prioritet Srbije.



"Dogovorili smo se da trebamo imati zajednički odgovor na prirodne katastrofe. Na našoj vojnoj Akademiji je 27 vojnih oficira iz BiH, i mi smo na to ponosni.Očekujem da će saradnja nastaviti ovako uspješno i u 2018.", kazao je Vulin .



Dodao je i to da je država Srbija garant mira.



"Vučić je čovjek koji je okrenut miru, vrlo često na svoju štetu. Nikada nijedna preteška izjava nije krenula iz Srbije", istakao je Vulin.

(24sata.info)