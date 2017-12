Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da ukupna budžetska sredstva planirana Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2018. godinu iznose 3,3 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 137 miliona KM, odnosno 4,3 posto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu.

Zoran Tegeltija / 24sata.info

Predstavljajući poslanicima u Narodnoj skupštini Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, Tegeltija je rekao da je ovim dokumentom planiran budžetski suficit od 125,2 miliona KM, dok je budžetom za 2017. godinu planiran suficit od 67,1 milion KM.



On je naveo da će se planirani budžetski suficit usmjeriti na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.



Tegeltija je dodao da su poreski prihodi planirani u iznosu od 2,494 milijarde KM, što je više za 5,3 odsto ili 124,7 miliona KM u odnosu na poreske prihode planirane budžetom Srpske za ovu godinu.



On je rekao da procijenjeni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u narednoj godini iznose 2,558 milijardi KM.



Subvencije u 2018. godini iznose 97,9 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 3,4 miliona KM, odnosno 3,4 posto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu, navodi se u ovom dokumentu.



Najznačajnije subvencije koje se isplaćuju iz budžeta Republike Srpske planirane su na pozicijama - subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela, u iznosu od 60 miliona KM, nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva, u iznosu od 1,9 miliona KM, subvencija preduzećima "Željeznice Republike Srpske", u iznosu od 25 miliona KM, i "Aerodromi Republike Srpske", u iznosu od 1,9 milona KM.



Grantovi u 2018. godini iznose 26,3 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 2,4 miliona KM, odnosno 10,2 posto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu.



Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike u 2018. godini iznose 241,4 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 4,3 miliona KM, odnosno 1,8 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu.



Najznačajnija izdvajanja planirana su na pozicijama - tekuće doznake za borački dodatak, u iznosu od 56,6 miliona KM, za porodične invalidnine, u iznosu od 82,9 miliona KM, i tekuće doznake za lične invalidnine, u iznosu od 70 miliona KM.



U okviru ove grupe rashoda planirana su i sredstva za kupovinu ortopedskih pomagala ratnim vojnim invalidima, amputircima i paraplegičarima, u iznosu od 2,5 miliona KM.



Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja u 2018. godini iznose 1,041 milijardi KM, što predstavlja uvećanje od 25,7 miliona KM, odnosno 2,5 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu.



Doznake po osnovu penzijskog osiguranja planirane su prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija i očekivanog broja korisnika u narednom periodu, uključujući njihovo uvećanje od oktobra 2017. godine za tri odsto i dodatnih dva odsto u toku 2018. godine.



U okviru ove grupe rashoda najznačajnija izdvajanja iz budžeta Republike su prema Fondu za zdravstveno osiguranje, i to za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica, u iznosu od 57,5 miliona KM, za izmirenje obaveza prema dijaliznim centrima, u iznosu od devet miliona KM, za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata, u iznosu od 3,5 miliona KM, za zdravstvenu zaštitu izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u iznosu od 210.000 KM, i za vantjelesnu oplodnju u iznosu od 400.000 KM.



U okviru ove grupe rashoda planiran je dio sredstava po osnovu Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, koji se uplaćuje Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, u iznosu od 600.000 KM, od ukupno šest miliona KM koja su planirana za navedeni Program. Razlika od 5,4 miliona KM koja se uplaćuje Fondu PIO planirana je u okviru Transfera unutar iste jedinice vlasti.



Transferi unutar iste jedinice vlasti u 2018. godini iznose 38,2 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 6,7 miliona KM, odnosno 21,4 posto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu.



Izdatke za nefinansijsku imovinu koji u 2018. godini iznose 57,2 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 17,3 miliona KM, odnosno 23,2 posto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu, a izdaci za finansijsku imovinu iznose 0,4 miliona KM, što je na nivou sredstava planiranih budžetom Republike Srpske za 2017. godinu.



Izdatke za otplatu dugova koji u 2018. godini iznose 755 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 104,3 miliona KM, odnosno 16,0 posto, pri čemu su izdaci za otplatu unutrašnjeg duga veći za 94,7 miliona KM, a izdaci za otplatu ino-duga 9,6 miliona KM.



U Prijedlogu budžeta za 2018. godinu planirana budžetska rezerva iznosi 18,3 miliona KM, navodi se u obrazloženju ovog dokumenta.



Sjednica Narodne skupštine bit će nastavljena sutra skupštinskom raspravom o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.



Bit će razmatran i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, te Prijedlog zakona o izmjenama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske, oba po hitnom postupku.



Nastavak sjednice zakazan je za 10:00 sati.



(SRNA)