Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Dragan Čović, boravio je zajedno s brojnim gospodarskim izaslanstvom u dvodnevnom posjetu njemačkoj saveznoj zemlji (pokrajini) Baden-Württemberg.

Foto: 24sata.info

Službeni posjet je uz obvezni politički dio zamišljen i kao dio projekta BiH2World kojim se potencijalnim stranim poslovnim partnerima i investitorima prikazuju poslovno-investicijske mogućnosti u BiH. Isti format događanja održan je vrlo uspješno u ljeto 2016. godine u Frankfurtu, i na njemu su sudjelovali brojni njemački gospodarstvenici. Ovogodišnji događaj u Stuttgartu organiziran je u prostorima i u suradnji s IHK Region Stuttgart (Industrijsko-trgovačkom komorom Regije Stuttgart), komorom koja pokriva tehnološko i gospodarski najbrže rastuće područje u Europi.



U gospodarskom izaslanstvu sudjelovale su tvrtke iz sektora metalne industrije, posebno proizvodnje auto-dijelova, strojogradnje, obrade lima, specijalizirane proizvodnje čelika i alata, zatim tvrtke iz proizvodnje plastike te tvrtke iz područja usluga koje se temelje na znanju (IT, telekomunikacije, inženjerstvo i arhitektura). Tvrtke iz navedenih sektora predstavile su se u okviru mikro sajma održanog u komori, gdje su imale prilike u B2B susretima razgovarati s potencijalnim njemačkim partnerima. Ove bh. tvrtke predstavljale su sektore koji imaju potencijalno jako dobre mogućnosti rasta i pronalaska odgovarajućih partnera u Njemačkoj, a ujedno generiraju najveći izvozni promet s Njemačkom.



Na otvaranju sajma predsjedatelj Čović naglasio je opredijeljenost BiH da se snažnije uključi u europske gospodarske tokove i europsko tržište. Pohvalio je inicijativu BiH2World kojom se želi kontinuirano pomagati gospodarstvenicima iz cijele BiH u suradnji s važnim vanjskotrgovinskim partnerima, a u ovom slučaju tvrtkama s područja Stuttgarta, na kojem posluje veliki broj tvrtki iz prerađivačke industrije. Čović je također naglasio važnost Njemačke kao jednog od najznačajnijih trgovinskih partnera BiH, kontinuirani rast trgovinske razmjene, te značajan angažman preko 200 njemačkih tvrtki koje u BiH imaju svoja poduzeća ili udjele u poduzećima.



-Značaj i iskustvo poslovanja u BiH tvrtki poput Volkswagen, Heidelberger Zement AG, LHB Inter. Hand AG i drugih, vrlo su važni za poslovni ugled BiH u svijetu - naglasio je predsjedatelj Čović.



Andreas Richter, glavni izvršni direktor IHK Region Stuttgart zahvalio je Čoviću na posjetu te prepoznavanju Stuttgarta kao pouzdanog gospodarskog partnera za bh. tvrtke. Posebno je naglasio marljivost, stručnost i pouzdanost brojnih zaposlenika njemačkih tvrtki porijeklom iz BiH, koji svojim radom svakodnevno doprinose rastu njemačkog gospodarstva. Također je jasno naglasio europsku perspektivu BiH u kojoj se otvaraju još veće mogućnosti za snaženje gospodarske suradnje.



Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH održao je nazočnima predavanje na temu „Trenutno stanje bilateralnih gospodarskih odnosa BiH – SRNJ“, u kojem je naglasio krucijalan značaj njemačkog tržišta za proizvode iz BiH.



Alexander Märdian, savjetnik predsjednika VTK BiH održao je predavanje na temu „Gospodarstvo BiH i otvaranje novog tržišta“, u kojemu je istakao prednosti investiranja u BiH te podršku koju investitorima pružaju institucije BiH.



U pratnji predsjedatelja Čovića bili su i zamjenik ministra vanjskih poslova BiH, Josip Brkić, veleposlanik BiH u Berlinu Željko Janjetović, generalni konzul BiH Zvonko Mišković, savjetnik hrvatskog člana Predsjedništva BiH Tugomir Čuljak, predstojnica ureda hrvatskog člana predsjedništva BiH, Tonka Krešić-Gagro i predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Njemačke, Franjo Akmadža. U sklopu programa od strane predsjednika Bosanskohercegovačkog gospodarskog udruženja e.V. iz Frankfurta na Majni (Bosnisch-HerzegowinischeWirtschaftsvereinigunge.V. Frankfurt am Main), gospodina Clarsena Ratza, uručeno je posebno priznanje dr. Čoviću na angažmanu njemačko-bosanskohercegovackih gospodarskih odnosa. BiH2World u Stuttgartu organiziran je pod visokom pokroviteljstvom Predsjedništva BiH uz organizacijsku podršku Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH) te BiH Gospodarskog udruženja e.V. iz Frankfurta na Majni (Bosnisch-HerzegowinischeWirtschaftsvereinigunge.V. Frankfurt am Main).





(FENA)