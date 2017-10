U prepunoj dvorani Kulturnog centra u Bihaću večeras je održano stranačko savjetovanje SBB-a, na kojem je govorio lider ove stranke Fahrudin Radončić. Ključna njegova poruka je da će naredni izbori 2018. godine biti historijski.

Foto: Avaz

Jer, rekao je on, građani će birati između 25 godina stalnog zaostajanja, odlaska mladih ljudi, nezaposlenosti, siromaštva i vladanja pet familija na srednjovjekovni način i drugog spasonosnog puta - puta evropskih integracija, NATO-a, boljeg života i čuvanja naših tradicionalnih nacionalnih i vjerskih vrijednosti, bez uvezenih ideologija i igranja sudbinom države.



- Svi mi koji smo se borili u Armiji RBiH, naši šehidi i naša borba nisu bili da se Bosna podijeli natroje i da neko dobije Republiku Srpsku, treći entitet ili fildžan-državicu, jer smo se borili i ginuli za cjelovitu BiH - rekao je Radončić praćen skandiranjem prisutnih.



On je, govoreći o tehničkoj koaliciji sa SDA, podsjetio prisutne da je SBB toj stranci poklonio sva premijerska mjesta, ključne pozicije u „Telecomu“, „Elektroprivredi“, Razvojnoj banci i mnogim drugim institucijama, a da SDA, očigledno, ne shvata šta znači koaliranje.



- Nisu im valjali SBiH, SDP, DF, A-sda, a sada ni SBB. Očigledno, oni ne mogu ni sa samim sobom, jer ta stanka pod liderstvom Bakira Izetbegovića ima i unutrašnji konflikt. Građani BiH i Bošnjaci ne trebaju da čekaju ishode tih njihovih sukoba, već da uzmu sudbinu u svoje ruke i naprave većinu za evropsku i uspješniju BiH - naveo je Radončić.



Umjereno liderstvo



- To znači - nastavio je Radončić - da treba napraviti vlast koja će se brinuti o svim dijelovima BiH, pa i sada već dvije decenije zaboravljenoj Krajini. Jedini SBB ima snage da se suprotstavi sistemskoj korupciji, gdje se godišnje krade i do 500 miliona KM u javnim nabavkama, i da Bošnjacima ponudi razumno i umjereno liderstvo koje će ih sjediniti sa sredinom gdje oduvijek pripadaju i gdje su bili primjer sposobnosti, suživota i napretka - kazao je Radončić.



Crni fondovi za akcize



- Ako akcize budu usvojene, poskupjet će svi proizvodi i doći će do inflacije. Starije generacije znaju šta to znači. Uz to, jasno je iz iskustva, ključni izvođači radova bit će turski Čengiz i slični. Oni će iz BiH iznijeti stotine miliona KM novca kojim ćemo se zadužiti, a zatim će dio tala u kešu vraćati za izborne kampanje SDA, kako su činili ranijih godina - kazao je Radončić.



