Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), posjetio je danas Regionalni ured Anadolu Agency (AA) za Balkan u Sarajevu.

Tom prilikom je govorio o usvajanju prijedloga izmjena i dopuna Zakona o akcizama na gorivo od 15 feninga po litru i o izgradnji autoputa Beograd - Sarajevo, koja je postala sve izvjesnija, nakon što je namjeru za realizaciju i finansiranje tog projekta jučer tokom posjete Novom Pazaru potvrdio Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Republike Turske.



"Mislim da nam zakon o akcizama na gorivo treba. Mislim da su u BiH okolnosti takve da je to moguće uraditi, a da se ne izazove lančano povećanje cijena proizvoda opće potrošnje. Čak mislim da postoje rezerve da ni cijena goriva ne bi trebala da ide u onom procentu koliko budu uvedene dodatne akcize. Gorivo u BiH je najjeftinije od svih zemalja regiona i to je nešto za šta mislim da je pravi trenutak da uradimo u BiH", kazao je Džaferović na temu zakona o akcizama na gorivo i dodao:



"Bez toga teško možemo govoriti o nekoj intenzivnoj cestogradnji. Sa akcizama bismo imali intenzivnu cestogradnju, praktično kompletan koridor 5c bio bi u planu da se s tim završi. Naravno, i mnoge druge brze ceste u BiH, jer se akcizama oslobađaju velika sredstva međunarodnih finansijskih institucija. Kažu da je to 1,7 milijardi konvertibilnih maraka i omogućava se korištenje grant sredstava Evropske komisije, pa i značajnih sredstava po osnovu Transportne zajednice. Pokrenula bi se masovna cestogradnja u BiH. Mislim da je to jako korisno za ovu zemlju i da politizaciju od svih političkih subjekata treba staviti u drugi plan, a da u prvi plan trebaju da idu interesi BiH i jačanje njene ekonomije."



Dodao je da prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama ne treba upućivati u parlamentarnu proceduru sve dok sa sigurnošću ne bude postojala parlamentarna većina.



Džaferović je tokom posjete uredu AA u Sarajevu istakao i da se nada kako će uskoro unutar zemlje biti postignut dogovor o trasi autoputa Sarajevo - Beograd, koja bi prolazila kroz BiH.



"Vlasti u BiH su već kazale da je dobrodošla takva inicijativa i da treba graditi autoput od Sarajeva do Beograda sredstvima turske vlade. Ono oko čega još traje rasprava kod nas je trasa kroz BiH. Spadam u red tih koji misle da bi bilo najkorisnije za BiH povezati najmnogoljudnije regije u BiH sa Beogradom, a onda bi to bio put od Žepča, preko Tuzle, dalje preko Brčkog i Bijeljine prema Beogradu, ali o tome se vode rasprave. Koliko znam i u entitetu Republika Srpske postoje različite opcije kada je u pitanju buduća trasa. Za nas je interesantno i povezivanje Goražde, ali odluka u BiH na tu temu još nije donesena. Koliko sam mogao da pratim jučer je predsjednik Erdogan rekao da su moguća dva kraka, a to bi onda u mnogome pomoglo. Krak koji bi išao preko Sandžaka prema Beogradu i ovaj krak preko Tuzle, to bi olakšalo posao nama u BiH da iznađemo rješenje vezano za buduću trasu", naglasio je Džaferović.



Na kraju je istakao da treba uraditi sve da BiH iskoristi ponudu koju dobija od Republike Turske i da uspostave putnu komunikaciju od Sarajeva do Beograda.



Džaferovića je dočekao Zlatan Kapić, direktor Regionalnog ureda Anadolu Agency (AA) za Balkan, koji ga je informisao o radu agencije.





