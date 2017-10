Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić za poziv iz Republike Srpske da se Srbi povuku iz pravosudnih institucija nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću, kaže da je u domenu fantazije.

Dragan Mektić / 24sata.info

On je na konferenciji za medije govoreći u vezi s ovim pozivom kazao da više ne bi ulazio u ''politički avanturizam i poličku neizvjesnost predsjednika RS-a Milorada Dodika''.



- Zato što ne znamo ni šta ćemo s ovim do sada u šta nas je uvukao i što imamo probleme kako da izađemo iz nečega iz čega bi on najradije izašao - poručio je Mektić.



Naveo je da je Dodik neke odluke na kukavički način podvalio Narodnoj skupštini koja je to izglasala.



- Pitanje nepriznavanja presuda je kao i slučaj referenduma. Šta dan poslije? Ne možemo samo da donosimo odluke iz revolta ili zbog političkih interesa, moramo imati viziju i rješenje do kraja koji će biti u korist svih građana RS-a - naglasio je Mektić.



Dodik bi, smatra Mektić, najradije zbog svog ličnog, dnevnopolitičkog interesa, i donio takvu odluku.



- To je neozbiljno za jednu politiku, mi moramo tražiti načina da se reformiše pravosuđe odmah, i da se stvore uslovi da se procesuira svako krivično djelo na bazi pravde, a ne na način kao sada kada se politika snažno uvukla u pravosuđe - reklao je Mektić.



Dodik je jučer ocijenio da je nedopustivo što je Sud BiH prvostepeno oslobodio nekadašnjeg komandanta Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića, te pozvao Srbe koji rade u pravosudnim institucijama BiH da ih napuste.





(FENA)