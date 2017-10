Treba nam jedna realna slika o BiH koju možemo predočiti u Briselu gdje ću boraviti 24. oktobra, a želja mi je da iza toga ne bude nikakva negativna reakcija iz BiH - izjavio je danas u Goraždu predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović te ujedno iskazao uvjerenje da će BiH već u narednoj godini ostvariti kandidatski status za ulazak u Evropsku uniju.

Foto: FENA

Tokom svoje radne posjete Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, predsjedavajući Čović sastao se s predsjedavajućom Skupštine BPK-a Aidom Obuća, premijerom Emirom Okovićem i ministrima u kantonalnoj vladi.



Sastanak Čovića s predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti BPK-a realizovan je u okviru njegovih radnih posjeta i susreta s predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH.



Čović je istakao tom prilikom da mu je namjera bila upoznavanje s aktivnostima i planovima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. U tom kontekstu ukazao je na značaj postizanja finansijske stabilnosti i osiguranja granta s federalnog nivoa vlasti kako bi i ovaj kanton, ravnopravno kao i ostali kantoni, mogao finansirati svoje ustavne i druge nadležnosti.



Predsjedavajući Čović posebno je istakao važnost pravovremenog usvajanja budžeta za narednu godinu na svim nivoima vlasti što je ocijenjeno ključnim faktorom finansijske stabilnosti u državi i jednim od osnovnih preduvjeta za MAP i kandidatski status BiH.



Tokom sastanka bilo je govora i o Zakonu o akcizama BiH.



-U tim akcizama je predviđeno da bi jedan dio upravo išao na ovu razinu vlasti kada su u pitanju ceste. Na tome ćemo dalje insistirati kako bismo zaštitili sve razine vlasti kada je u pitanju ta prihodovna strana, o modernizaciji i popravkama cesta kako bi se ovo područje pretvorilo u prvi ulazni dio BiH, a ne onaj zadnji kako to neko voli kazati - poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Tokom susreta, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković naglasio je da ovaj kanton kao ravnopravna administrativna jedinica u sastavu FBiH treba imati jednake mogućnosti za finansiranje svojih nadležnosti.



On je ujedno istakao da je Bosansko-podrinjski kanton u potpunosti opredijeljen da slijedi put euroatlatskih integracija i ispunjavanja obaveza za članstvo u Evropskoj uniji.



-Veoma bitno pitanje za cijelu državu BiH je pitanje evropskih integracija. Imali smo priliku da se upoznamo sa cjelokupnim procesom, u kojoj je on fazi, kakva je uloga kantona u tom procesu i na kraju, delegaciju smo upoznali šta je to urađeno u BPK Goražde i još jednom podsjetiti da smo kao kanton sve naše obaveze u tom procesu završili - potcrtao je premijer Emir Oković.



Na sastanku je data podrška daljem privrednom razvoju ovog prostora koji, kako je istaknuto, neće moći opstati bez potpore s višeg nivoa vlasti.



(FENA)