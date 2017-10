Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je za BHRT da novac od akciza ne treba dati u ruke onih koji ga neadekvatno troše.

Mirko Šarović / 24sata.info

Gostujući u programu BH radija 1 Šarović je govorio o izvoznim potencijalima bh. privrede i problemima necarinskih barijera, a prokomentirao je i aktuelnu temu povećanja akciza na gorivo.



Na novinarsko pitanje kako će se SDS postaviti na sjednici Vijeća ministara BiH kada se na dnevnom redu nađe novi – stari prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje Šarović je kazao da "te akcize ne padaju s neba".



- One će da koštaju i vas i mene i bilo kog drugog i o tome treba da vodimo računa iako je zemlja gladna, gladna investicija sigurno i gladna puteva. Kako će glasati SDS to je već pitanje za rukovodstvo i predsjednika stranke Vukotu Govedaricu. Ne bih govorio u njihovo ime, ali ja mislim da je, što se tiče Saveza za promjene i SDS-a, vrlo teško očekivati da će ovaj proces podržati, pogotovo što bi novac od akciza došao u ruke onih koji to troše na neadekvatan način. I za ono novca, a imali su nekoliko milijardi u proteklih nekoliko godina, uradili su vrlo malo kilometara i ne bi im dali da oni troše ovaj novac. Ni ovaj sada, ali ni onaj koji bi dodatno ubrali – izjavio je Šarović, saopćeno je iz BHRT-a.



