Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović i predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik obratili su se javnosti nakon sastanka u Banjoj Luci.

Foto: FENA

Čović je rekao da se s predsjednikom RS-a sastao kako bi ga informisao o potezima kojim bi se institucije učinile funkcionalnim. Podsjetio je da je uslov za sticanje kandidatskog statusa usvajanje seta zakona o akcizama, budžeta i slanje odgovora na Upitnik Evropske komisije.



Istakao je da u Parlamentarnoj skupštini BiH postoji nekoliko tema koje su problematične, a kao primjer naveo je Izborni zakon BiH. On je uskoro najavio u parlamentarnoj proceduri izmjene Zakona o RTV sistemu. Još jednom je potvrdio kako ne postoji parlamentarna većina na državnom nivou.



Podvukao je da je jako teška politička situacija u BiH, a posebno u FBiH odnosno u koaliciji koju čine SDA, HDZ BiH i SBB. Kako kaže, za nekoliko dana sastat će se sa predsjednicima Srbije i Hrvatske kako bi se povezali infrastrukturni projekti.



Na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića o lažnom skladu Bošnjaka i Hrvata, odnosno Čovića i člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, Čović je kazao da ne postoji nikakav sklad između njega i Izetbegovića. Odnosno, da postoji sklad oni bi intenzivno radili.



Dodik je rekao da je na sastanku konstatovano da RS bolje stoji nego prethodnih godina.



"U procentu je manje zaduženje u domaćem proizvodu nego za vrijeme SDS-a i PDP-a. Imamo povećane porihode na različtim pozicijama između 4 i 8 posto, najviši prilivi su u sektoru zdravstva", kazao je Dodik.



Dodao je da je politička situacije stabilna, institucije funkcionišu, da nema razloga da se tvrdi da su institucije ugrožene, te da se sve stvari odvijaju u okviru zakona.



"Ne odustajemo od toga da Ustavni sud BiH ima strance koje treba skloniti i politika uklanjanja stranaca treba da bude permanentni zadatak svih institucija. Vjerujem da je BiH sa sadašnjom krizom u totalnom zastoju i veoma teško će se izvući. Utjecaj međunarodne zajednice se pokazao kao loš, stvorio je rak ranu o neuspješnoj propaloj zemlji koja jedino unutrašnjim dijalogom može da se deblokira", kazao je Dodik.



Kako kaže, nikome nije do promovisanja bilo kakvog nasilja, ali ako se ne postigne dogovor o Izbornom zakonu, ako mehanizam koordinacije ne funkcioniše, nema se o čemu razgovarati jer RS trpi štetu zbog toga.



"Ne možemo završiti autoput od Banja Luke prema Mrkonjić Gradu i Kupresu jer više od godinu dana čekamo da dobijemo formalnu saglasnost Vijeća ministara BiH. To je samo jedan od primjera. Nemamo nikakve koristi od institucija BiH, ovo je trula i propala zemlja. Ako se problemi brzo ne riješe trulež će se raširit. Potreban je dijalog bez stranaca koji su unijeli mnogo mirođija u zakuhani bosanski lonac koji kipi", rekao je Dodik.



On je kazao da sa Čovićem nastavljaju da rade u okviru stranačkih rukovodstava te da SNSD podržava evropski put.



"Mi nismo za NATO integracije, HDZ jeste, ali to nije prepreka u našim odnosima", rekao je Dodik.



Predsjednik RS-a kazao je da je na današnjem sastanku bilo govora o konstitutuvniosti Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i da postoji saglasnost Čovića da se taj problem riješi.



Napao je medije iz Federacije BiH da prave atmosferu protiv manjeg bh. entiteta.



