Partija demokratkog progresa (PDP) očekivala je da Milorad Dodik danas saopći građanima dokle su stigle pripreme za referendum u Republici Srpskoj, a ne da se kukavički ponovo krije iza opozicije, navode iz ove partije.

Arhiv / 24sata.info

Skupštinska odluka o referendumu u Republici Srpskoj o Sudu i Tužilaštvu BiH je stupila na snagu i on treba da se održi za nešto više od mjesec dana, pa iz PDP-a pitaju Dodika koliko je do sada održano sjednica Komisije za provođenje referenduma, koliko će se štampati referendumskih listića i da li će on ponovo iz budžeta predsjednika izdvojiti novac za referendumsku kampanju.



- Na ta pitanja smo očekivali Dodikov odgovor, jer vrijeme za održavanje referenduma teče, a ne da plače za stavom opozicije - navode iz PDP-a.



Ukazuju da Dodik ne može da zna kako će se opozicione stranke izjasniti po ovom pitanju, jer će, kako dodaju, njihov stav biti poznat kada do referenduma i dođe.



- I dok se mi bavimo programom obnove i budućnosti RS-a, ne interesuje nas Dodikov strah, već provođenje odluka Narodne skupštine koje je upravo on lično inicirao - navode se iz PDP-a.



(FENA)