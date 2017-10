Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik prisustvuje danas Gradskoj izbornoj konferenciji SNSD-a Banjaluka. Na pres-konferenciji govorio je o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH te naveo da je spreman provesti ga ukoliko dobije podršku opozicije.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je naglasio da SNSD polako ali sigurno vrši transformaciju, uvode nove ljude, imena i kadrove, te se zahvalio Gradskom odboru SNSD-a u Banjaluci na dosadašnjim rezultatima.



"Banjaluka i Republika Srpska mogu da očekuju novu snagu i rezultate koje ostvarujemo u kontinuitetu", napomenuo je Dodik. Govoreći o prijedlogu ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnadka koji je danas predložio da se održi sjednica entitetskih vlada i Savjeta ministara BiH, Dodik je istakao da je to možda dobra ideja.



"Savjet ministara nije vlada, ali možemo da održimo i možda bi to bila dobra ideja, ja ne bježim od toga. Mislim da su njihove akcije najviše njima štetile i narod je prepoznao da je njihova politika na nivou BiH bila izdajnička. Stvari koje su tamo urađene, pogotovo vezano za strategiju o saobraćaju gdje su se pokušali uvesti termini 'državni'... To je nešto što je nedopustivo. Ovo što opozicija radi je njihov politički izbor i ja tu nemam ništa protiv", poručio je Dodik.



On je ponovio da je cilj SNSD-a apsolutna pobjeda na narednim izborima na svim nivoima.



"Naš cilj je 50 odsto na svim nivima za BiH i Republiku Srpsku i pobjeda oba kandidata SNSD-a", dodao je Dodik.



