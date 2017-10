Republika Srpska (RS) trenutno nije pod međunarodnim pritiscima, iako određenih izazova uvijek ima, ali ustavno uređenje Bosne i Hercegovine nije na dnevnom redu - ocijenio je danas član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić.

U govoru na 8. programskom saboru PDP-a, Ivanić je istakao da se moraju jačati i čuvati institucije RS-a, koje su važnije od bilo kojeg pojedinca.



- U narednih pet do deset godina ključni problem BiH bit će odnosi između bošnjačkog i hrvatskog naroda i taj lažni sklad, koji je svojevremeno građen, opterećivat će BiH. Mudra RS u takvim uslovima treba da vodi računa o sebi, ne treba nekome da pomaže ili odmaže, jer taj problem oni sami treba da riješe, budući da su ga sami i napravili – ustvrdio je on.



RS se, kaže, može sačuvati ako bude imala jaku ekonomiju, ako bude znala komunicirati sa stranim predstavnicima vlasti, ako njen narod bude ostajao u tom bh. entitetu.



- Trenutno nije tako. Samo u prošloj godini jedna ambasada u BiH izdala je 15.000 radnih viza, a ukoliko se dodaju i ostale, to je još 15.000. Vize su uzeli uglavnom Bošnjaci i Srbi, s obzirom na činjenicu da Hrvatima u BiH ne trebaju, jer imaju pasoše Hrvatske. Trend odlaska iz BiH posebno je prisutan u posljednje dvije godine – rekao je Ivanić.



Svi oni koji, kako je dodao, lažno pokušavaju da naprave ambijent da je na ovim prostorima sve lijepo, krasno, moraju se suočiti s činjenicom kako se stvarno živi.



Stoga je Ivanić apelovao da se osigura perspektiva za građane, ističući da je važno što je PDP danas usvojio "Program obnove RS", prvi takav dokument u RS-u.



Uvjeren je da ta stranka ima odgovor za ekonomske izazove, ali i naglasio da se RS može braniti samo snagom svojih institucija, a ne pojedincima, koji budu i prođu.

