Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a Radovan Višković najavio je danas izmjene zakona kojim bi se mandat glavnog revizora na sedam 'skratio' na pet godina.

Višković tvrdi da će konsolidovani izvještaj za korisnike budžeta u 2016., na sjednici parlamenta, 17. oktobra, podnijeti revizor koga će za to ovlastiti glavni revizor RS-a Duško Šnjegota u ostavci, a prije nego što ona 12. oktobra i zvanično stupi na snagu.



Najavio je da će uskoro biti rapisan konkurs za izbor novog glavnog revizora RS-a.



Višković se izvinio građanima zbog dešavanja u parlamentu 13. septembra, optuživši poslanike opozicije da zamjenom teza govore o tim dešavanjima.



- Skupštinska većina učinit će sve da se sjednice do kraja ovog mandata održe u skladu sa zakonom. Nećemo bježati ni po Drvaru, Bijeljni ili Trebinju, već će se zasjedati u zgradi Narodne skupštine u Banjoj Luci - dodao je Višković i apelovao da se “smire strasti” kako bi se izbjegli mogući i fizički sukobi u parlamentu, čiji ugled, kaže, treba da čuvaju svi parlamentarci.



Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a Branislav Borenović rekao je da sve što je mimo pravila i zakona izgleda može proći u Narodnoj skupštini.



- Tako je i kada je riječ o revizorskim izvještajima, ali i o prisustvu uniformisane policije prilikom 21. redovne sjednice, 13.septembra. Vjerujem da je tu policiju pozvao predsjednik najviše zakonodavne institucije Nedeljko Čubrilović. On je tražio da policija zaustavi opozicione poslanike i onemogući im da uđu na sjednicu Skupštine - rekao je Borenović ističući da "preko toga neće preći".



Najavio je da opozicija ima obavezu da čuva dignitet Narodne skupštine te da neće preći preko neustavnih i nezakonitih odluka.



I šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica smatra da ne postoje uslovi za održavanje 22. redovne sjednice, jer se sve radi mimo Ustava i zakona te skupštinskog poslovnika.



Najavio je da će poslanici opozicije podnijeti inicijativu za ocjenu zakonitosti primjene skupštinskog Poslovnika o radu kako bi se utvrdilo da li je prošla sjednica legalna.



- Svi će imati priliku da vide kako ćemo dati otpor onima koji u parlamentu ne poštuju Ustav i zakon, ili će ih poštovati ili će u parlamentu biti blokada, pa neka sjednicu održe gdje hoće. Nema drugog načina da ih -naučimo redu’ - ustvrdio je Govedarica u izjavi novinarima u Banjoj Luci.

(FENA)