Potpuna blokada nastala je odnosima Bošnjaka i Hrvata, jer ni oko čega nema saglasnosti, Ne treba da očekuju da će Republika Srpska da plati cijenu njihovog razlaza ili ostanka u zajednici po svaku cijenu, kazao je večeras za BN TV član predsjedništva iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić, ali i dodao da je interes Republike Srpske izmjena Izbornog zakona u Federaciji

Mladen Ivanić / 24sata.info

„Moram reći da ja u ovom trenutku ne vidim kako će se iz toga izaći. Mnogi procjenjuju stepen reakcije koju HDZ može imati od bojkota budućih institucija. Mislim da se nama može desiti da se cijela BiH pretvori u Mostar, jer argumentacija HDZ-a je da postoji odluka Ustavnog suda BiH na koju se oni pozivaju, da način na koji su se do sada birali predstavnici Doma naroda nije u skladu sa Ustavom i to znači da novog Doma naroda neće biti ako ne bude promjene izbornog zakona“, dodao je "zabrinuti" Ivanić.



U aprilu ove godine, dakle samo prije pola godine gospodin Ivanić nije bio zabrinut kao danas. Štaviše Ivanić je potajno likovao zbog "sukoba na relaciji Bošnjaka i Hrvata", kako tumači HDZ-ove nerealne zahtjeve o stvaranju etničkih izbornih jedinica.



Ivanić je tada na tribini PDP-a u Trebinju kazao;



“Ako budemo dovoljno mudri, mi ćemo se malo primiriti i nećemo na sebe preuzimati teret i odgovornost za nefunkcioniranje BiH jer glavni razlog za to su neriješeni odnosi između Bošnjaka i Hrvata”.



OcIjenio pametnim potezom pustiti Hrvate i Bošnjake da se međusobno udaraju.



“Ako mi budemo kao narod pametni, pustit ćemo da se drugi međusobno “udaraju”, a ne stalno mi i nadam se da ćemo se okrenuti ekonomiji i razvoju, kao i otvaranju radnih mjesta”, istaknuo je Ivanić.



Pola godine poslije, Mladen Ivanić procijenjuje da je od najvišeg interesa Republike Srpske podrška HDZ-ovim zahtjevima, pa se stoga dobrovoljno nudi da se pridruži "Hrvatima", u ovom slučaju HDZ-u u udaranju Bošnjaka.



(24sata.info)