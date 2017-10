Predsjednik Evropske narodne partije Džozef Dol dao je dobru ocjenu o stanju u BiH, za koje srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić u emisiji „Puls“ BN televizije priznaje da nije dobro.

Ivanić smatra da je interes Republike Srpske da se promijeni izborni zakon u FBiH i da se konačno dobije Klub Srba u Domu naroda u Federaciji BiH.



Odgovornost za to leži u političkoj krizi, koja je nastala rušenjem povjerenja. Za takvo stanje Ivanić krivi bošnjačke političare.



„Stepen povjerenja koje sam imao, slomljeno je popisom. Pravilo koje smo uspostavili da ne može ništa izaći oko čega se ne dogovorimo, tada je srušeno. Nastavilo se nepotrebnim zahtjevom za ukidanjem 9. januara, zatim potpuno nepolitičkim i neinstitucionalnim djelovanjam o reviziji tužbe protiv Srbije i smatram da su bošnjački političari najodgovorniji“, rekao je Ivanić.



Potpuna blokada nastala je odnosima Bošnjaka i Hrvata, jer ni oko čega nema saglasnosti, izjavio je večeras u emisiji „Puls“ BN televizije srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.



Potpuna blokada nastala je odnosima Bošnjaka i Hrvata, jer ni oko čega nema saglasnosti, izjavio je Ivanić, te podvukao da je ta kriza mnogo dublja i ozbiljnija nego što se misli.



“Ne treba da očekuju da će Republika Srpska da plati cijenu njihovog razlaza ili ostanka u zajednici po svaku cijenu.”



„Moram reći da ja u ovom trenutku ne vidim kako će se iz toga izaći. Mnogi procjenjuju stepen reakcije koju HDZ može imati od bojkota budućih institucija. Mislim da se nama može desiti da se cijela BiH pretvori u Mostar, jer argumentacija HDZ-a je da postoji odluka Ustavnog suda BiH na koju se oni pozivaju, da način na koji su se do sada birali predstavnici Doma naroda nije u skladu sa Ustavom i to znači da novog Doma naroda neće biti ako ne bude promjene izbornog zakona“, rekao je Ivanić u emisiji “Puls” BN televizije.





