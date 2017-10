Predsjednik Evropske narodne partije (EPP) Joseph Daul, analizirajuću trodnevnu posjetu Bosne i Hercegovini tokom koje se susreo s bh. političkim i vjerskim dužnosnicima, ali i građanima, izrazio je zabrinutost zbog distance između političkih elita i građana.

Foto: 24sata.info

U otvorenom obraćanju medijima pozvao je političke lidere u BiH da slušaju glas građana, a istovremeno moraju slušati građane i služiti svojoj zemlji zbog čega je neophodno osigurati dijalog političkih stranaka.



- Tri stranke koje su na vlasti pripadaju EPP-u i kao takve moraju snositi odgovornost - mišljenja je ovaj evropski političar koji je ipak naglasio da podrška BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji neće izostati i to ponajviše zbog želje građana koji su mu to rekli tokom njegovog boravka u BiH.



U razgovoru s političkim liderima, kaže, ponovio im je da je političar onaj koji misli na svoje buduće izbore, ali je naglasio da traži državnika koji misli na buduće generacije.



Kao neke od najvećih problema u BiH identificirao je sistem obrazovanja koji se hitno mora mijenjati, dodajući da je bio iznenađen kada su mu rekli da je u BiH moguće kupiti univerzitetsku diplomu.



Podsjetio je da je prije četiri godine potpisana deklaracija kojom su se bh. političari obavezali da će raditi na unapređenju vladavine prava, osiguravanju nezavisnosti pravosuđa i ostvariti napredak u borbi protiv korupcije.



- To se u BiH nije dogodilo i ne mogu ni koji način opravdati šta se u ovoj zemlji događa kada je u pitanju korupcija - jasno je kazao Daul.



Kao još jedan veliki problem izdvojio je odlazak mladih ljudi iz BiH, ali smatra da oni nemaju drugog izbora zbog čega ih razumije, a tokom susreta sa studentima, mladim ljudima i njihovim roditeljima saznao je i da im treba viza za odlazak u drugu zemlju ili da se upišu na fakultet.



Pozvao je bh. političare da hitno iznađu način za izmjenu Izbornog zakona BiH, a oni su mu, kako kaže, obećali da će se ubrzano baviti tim pitanjem i sve to potrebno je uraditi uz poštovanje svih međunarodnih pravila i Ustava BiH.



- S obzirom na to da svi tvrde da se žele pridružiti Evropskoj uniji potrebno je to i izraženije pokazati - stav je Josepha Daula.



Kao najplodonosniji sastanak izdvojio je susret s reisu-l-ulemom Huseinom Kavazovićem naglašavajući da dijele iste stavove i mišljenja o mnogim stvarima, ali i viđenje svijeta kako se stvari trebaju rješavati u muslimanskom svijetu.

(FENA)