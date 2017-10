Vijeće stranih investitora i Udruženje poslodavaca FBiH predstavili su danas u Sarajevu "Plavu knjigu" s preporukama za vođenje ekonomske politike, među kojima je i povećanje stope PDV-a.

Fadil Novalić / 24sata.info

Premijer FBiH Fadil Novalić rekao je da radovi poput te knjige omogućavaju da, uz učešće svih relevantnih faktora u društvu, trasiramo novi put Bosne i Hercegovine koji će uključivati mnogo više gledišta, a ne samo stranačke programe koji budu pretočeni u program Vlade.



- Ovo je zaista novina i izuzetan događaj gdje na jednom mjestu imamo i Vijeće stranih investitora, Udruženje poslodavaca, akademsku zajednicu i Vladu i taj polivalentan rad trebao bi rezultirati novim pravcima za BiH - istakao je Novalić.



Predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Muidža naveo je da je oko 60 njihovih stručnjaka učestvovalo u izradi "Plave knjige" i da očekuju da sve vlade u BiH pristupe realizaciji njihovih preporuka.



Predsjednik Ekonomskog savjeta Vlade FBiH Vjekoslav Domljan naglasio je da BiH mora promijeniti čitav koncept razvoja da bi postala zemlja visokog dohotka, što mora biti preokupacija naše politike.



- Sadašnji model rasta, koji nam je omogućio da od zemlje niskog dohotka dođemo do zemlje višeg srednjeg dohotka, ne možemo primijeniti na put od zemlje srednjeg do zemlje visokog dohotka. Za to su važna ulaganja u istraživanje, infrastruktura i fiskalna devalvacija - smatra Domljan.



Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović kazao je da su reforme bolne i da ne mogu nikako svima odgovarati jer će neko biti na dobitku, a neko oštećen, ali da je potrebno gledati ukupan ambijent.







(FENA)