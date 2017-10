Okrugli sto "Digitalizacija izbornog procesa u Bosni i Hercegovini" održan je danas u Sarajevu, a prisutni su ukazali na važnost uvođenja novih tehnologija u izborni proces u BiH jer smatraju da je dosadašnji način, prije svega, zastario.

Seriju okruglih stolova, koji će biti održani u Sarajevu, Banja Luci i Mostar organizuje Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.



Cilj okruglog stola je da doprinese javnoj raspravi o mogućnostima modernizacije i digitalizacije izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te da se sagledaju mogućnosti domaće IKT industrije u pogledu implementacije najnovijih tehnoloških rješenja primjenjivih u izborima u svijetu i u BiH.



lnicijalni dokument za raspravu na okruglom stolu je upravo promovirana brošura pod naslovom "Nove tehnologije u izbornom procesu - izazovi i mogućnosti primjene u Bosni i Hercegovini" koju je pripremila Centralna izborna komisija BiH uz podršku Vijeća Evrope.



Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH, podsjetio je da oni već duže vrijeme zagovaraju upotrebu novih tehnologija u izbornom procesu.



"Smatramo da je dosadašnji način organizacije izbornog procesa, prije svega, zastario, a poznato je da postoje jake i ozbiljne kritike na sam proces, prije svega, na nivou biračkih odbora. Cijenimo da je došlo vrijeme da zagovaramo i da implementiramo nove tehnologije", istakao je Arnautović.



Naglasio je da postoje tri razloga o tome zašto nove tehnologije u izbornom procesu.



"Prvi je da se poveća efikasnost izborne administracije. To podrazumijeva i organe za provođenje izbora ali i sve druge organe na lokalnom, entitetskom i državnom nivou. Drugi razlog je dugoročno smanjenje troškova izbornog procesa jer je poznato da upotreba tehnologije smanjuje troškove. I treći razlog je svakako povećanje političke transparentnosti jer ovaj proces je općedruštveni, izbori su od interesa za sve državljane s biračkim pravom", poručio je Arnautović.



Smatra da postoje ozbiljni razlozi da se uđe u ove pregovore i dogovore, posebno sa IT industrijom. Govoreći o tome da li je realno očekivati da se na izborima 2018. godine primjeni nešto u procesu digitalizacije Arnautović je istakao da postoji veliko pitanje, a to je politički konsenzus.



"Naime, ovo je porces koji zahtijeva apsolutni konsenzus svih političkih faktora u BiH. Ovo je stvar za koju treba biti postignut opći konsenzus. Ako se taj konsenzus postigne, prije svega u okviru parlamentarne skupštine onda drugi uslovi kao što su materijalna sredstva ili tehničko tehnološka rješenja ne bi trebala da budu problem", dodao je Arnautović.



Predsjednik IKT Asocijacije VTK BiH Brano Vujičić pojasnio je da je njegova današnja zadaća da uvjeri učesnike okruglog stola da IKT industrija u BiH ima potencijal da izvede ovaj projekat Digitalizacije izbornog procesa u cjelosti.



"Mi smo potpunog uvjerenja da možemo odgovoriti i ovom izazovu", poručio je Vujićić.



Upitan da li je IT sektor u BiH spreman da uvede neke inovacije u izbornom procesu za izbore 2018. godine istakao da jesu "što se tiče znanja i tehnologija kojim vladaju".



Direktorica Sektora za transport i komunikacije VTK BiH Sabrina Teskeredžić izjavila je da ovim okruglim stolom žele na određeni način dati podršku svim aktivnostima naročiti putem IKT sektora.



"Da se otvore mogućnosti svih uglednih privrednika na način da se vidi koje su to mogućnosti uvođenja novih tehnologija izbornog procesa koji nas očekuju u narednom periodu", rekla je Teskeredžić.



Naglasila je da je praksa novih tehnologija, IT kompanija da pokažu brži i jednostavniji i učinkovitiji način samog izbornog procesa koji nas očekuje.





