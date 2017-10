Od samog početka mog mandata Vlada RS i Vlada Federacije imaju zaista odličnu saradnju. Predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović i ja često održavamo zajedničke sastanke, u redovnoj smo komunikaciji, a znam da je isto tako redovna komunikacija među resornim ministrima – izjavio je za Fenu premijer Federacije BiH Fadil Novalić pred današnju zajedničku sjednicu entitetskih vlada.

Fadil Novalić / 24sata.info

Novalić ističe da su i Željka Cvijanović i on svjesni da su ekonomija i razvoj ključni za svakog građanina Bosne i Hercegovine, bez obzira na to u kojem entitetu živi i radi.



- Također, svjesni smo da su naše dvije privrede sistem spojenih posuda i da razvoj jednog entiteta nije moguć bez razvoja onog drugog, niti se jedan entitet može razvijati nauštrb drugog. Kao jednu od glavnih tema ove sjednice izabrali smo sivu ekonomiju upravo zato što se na njenom primjeru najbolje vidi neophodnost zajedničkog djelovanja. Ne možemo se protiv sive ekonomije boriti u samo jednom dijelu države, jer bi to dovelo do njenog procvata u drugom dijelu – upozorava Novalić.



Federalni premijer se nada da će današnja sjednica donijeti još više zajedničkih rješenja i još više povezati dva entiteta.



- Jačanje saradnje Federacije i Republike Srpske, usklađivanje i harmonizacija zakona, te uzajamnu pomoć u ispunjavanju obaveza iz Reformske agende smatram, dakle, prioritetima moje Vlade, a mislim da bi isto to mogle reći i naše kolege iz Banja Luke – izjavio je za Fenu predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić.



(FENA)