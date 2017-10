Ako je čovjeku za život najvažniji hljeb, onda su to za demokratiju izbori. Građanima Mostara je oduzet najosnovniji mehanizam demokratije, a to su izbori, upozorio je visoki predstavnik Valentin Inzko u ekskluzivnom intervjuu za TV1.

Posebno se osvrnuo na potrošnju budžetskih sredstava.



"Nema ni neke kontrole sada kako se novac troši. Budžet Mostara je svake godine oko 60 miliona KM. Ako deset godina ne bude izbora, 600 miliona KM se tamo potrošilo. Ne kažem nenamjenski, ali bez kontrole i tu se mora napraviti korak. Opet je to pitanje domaćih i odgovornih političara koji u slučaju Mostara dokazuju da nisu baš odgovorni da mijenjaju situaciju", kategoričan je visoki predstavnik u BiH.



On je poručio da se sudske presude u vezi sa Gradom Mostarom trebaju provesti, kao i sve druge odluke pravosudnih institucija, uključujući i onu u slučaju Bože Ljubića.



"Tek onda će biti pravna država i tek onda će se mladi ljudi osjećati dobro u državi koja funkcioniše, gdje se poštuju institucije i gdje će na kraju krajeva oni ostati", dodao je Inzko.



Odgovarajući na upit da li će, ukoliko domaći političari uskoro ne riješe pitanje Mostara, to učiniti međunarodna zajednica, visoki predstavnik izrazio je spremnost da interveniše.



"Napisao sam i nadležnim pismo prošle godine da trebaju riješiti taj problem. Mislim da međunarodna zajednica u ovom trenutku još ne želi da intervenišemo u Mostaru. Možda ima i neki prečih pitanja, ali ako se s Mostarom ništa ne dogodi u dogledno vrijeme, siguran sam da će se ta klima promjeniti, pa će međunarodna zajednica biti sve spremnija da interveniše. Međutim, danas to još nije slučaj", zaključio je on.







