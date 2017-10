Predsjedništvo Socijaldemokratske partije BiH dalo je punu podršku stavovima rukovodstva partije izraženim na nedavno održanom sastanku sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem, vezano za prijedlog vladajuće koalicije na državnom nivou o povećanju akciza na gorivo.

Foto: 24sata.info

Stav SDP-a po pitanju akciza ostaje nepromijenjen. SDP BiH neće podržati prijedlog vladajuće koalicije koji je već oboren, s obzirom da u njemu nisu precizirane namjene utroška sredstva od akciza, što ukazuje na to da one neće biti utrošena za važne infrastrukturne projekte.



Predsjedništvo je osudilo nove secesionističke sanjarije Milorada Dodika i dvojbene poruke Aleksandra Vučića, izrečene na nedavnom otvaranju dionice autoputa Laktaši – Prnjavor. Očigledno je da SNSD, u koordinaciji sa nacionalističkim partnerima, SDA i HDZ BiH, već kreće u populističku predizbornu kampanju. U fingiranom sukobljavanju koje nije ništa drugo nego predstava za narod, i jednim i drugim su najmanje bitna egzistencijalna pitanja građana, na koja oni očito nemaju odgovor.



Na sjednici Predsjedništva je sramnim ocijenjeno ponašanje HDZ BiH i HDZ 1990, koji su svojim glasanjem u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona spriječili ostvarenje prava na konstitutivnost građana srpske nacionalnosti u ovom kantonu. Time su oni koji „promoviraju evropske vrijednosti“, često se pozivajući na ugroženost Hrvata u dijelovima BiH, jasno dali do znanja da je njihov koncept ideja isključivosti i otvorene diskriminacije, a ne međusobnog dijaloga.



Predsjedništvo SDP BiH je još jednom podržalo koncept kreiranja Izbornog programa partije koji se fokusira na konkretne i realne probleme građana, te je lišen svake vrste populizma kojem pribjegavaju vladajući nacionalisti. U Izbornom programu, čija je izrada pri kraju, nacionalističkom konceptu zavađanja suprotstavit ćemo se konceptima zdravstvene zaštite za sve građane, stabilnih i redovnih penzija, kvalitetnog obrazovnog sistema, socijalne zaštite svih ugroženih kategorija, povećanih prava radnika i rasterećenja privrede.







(24sata.info)