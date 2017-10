Predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je u utorak u Travniku kako BiH do kraja ove godine može očekivati aktiviranje Akcijskog plana za članstvo (MAP) u NATO, a početkom iduće godine kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji (EU).

Dragan Čović / 24sata.info

- Vjerujem da ćemo početkom iduće godine imati kandidatski status, a za to je potrebno usvojiti akcize. Riješili smo pitanje prometne zajednice te nam trebaju proračuni i odgovori na Upitnik Europske komisije - kazao je Čović novinarima, nakon sastanka s predstavnicima Vlade Srednjobosanske županije (SBŽ).



Kako je dodao, za daljnji razvoj, kao i euroatlantske integracije BiH, potrebna je, prije svega, politička stabilnost zemlje.



- Već dugo razgovaramo o izborima i kroz te razgovore smo izgubili osjećaj za realne probleme naših žitelja, i u ovoj sredini, ali i diljem BiH - ustvrdio je Čović.



Na sastanku sa članovima Vlade SBŽ-a je, kako je rekao, razgovarano o problemima koje je potrebno riješiti i projektima koji se očekuju, a jedan od njih je izgradnja brze ceste Lašva - Travnik.



- Vjerujem da će federalna Vlada do kraja godine stvoriti preduvjet za ovaj, i brojne druge projekte. Mislim da su sredstva za to osigurana i da je sada u pitanju više tehnička problematika - naglasio je Čović.



Istaknuo je kako će u narednih 15 dana obići i ostala područja u BiH, a cilj je stvoriti kompletnu sliku o potrebama i aktivnostima tih sredina, kako bi se tražila rješenja, ali i prenijele informacije predstavnicima EU.



Premijer SBŽ-a Tahir Lendo kazao je kako je na sastanku razgovarano o potrebama i projektima koji su od interesa za SBŽ i Federaciju BiH, ističući, također, da je to, među ostalim, izgradnja brze ceste Lašva - Travnik, koja će doprinijeti razvoju gospodarstva u SBŽ-u.



- Nadam se da smo sada u vrlo realnoj fazi. Vlada Federacije BiH se opredijelila za rad na tom projektu i čekamo praktično rebalans da krenu operativne procedure izdavanja građevinske i urbanističke dozvole, te rješavanja imovinskih pitanja. Nadam se da ćemo početkom iduće godine imati realne pokazatelje tog projekta - dodao je Lendo.





(FENA)