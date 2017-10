Cijela međunarodna zajednica saglasna je da su BiH potrebne reformne, poručio je danas šef Delegacije EU u BiH Lars Gunnar Wigemark na konferenciji povodom promocije knjige "Vizija 2020: Reforme u Bosni i Hercegovini - put ka evropskoj budućnosti'' koja se održava u sarajevskom hotelu Evropa.

Lars-Gunnar Wigemark / 24sata.info

On je naglasio da je reformska agenda uspjela vratiti BiH na put prema EU. javlja TV1.



"Prvi su put socioekonomske reforme vraćene u prvi red i prvi put se nije govorilo o ustavnim i etničkim pitanjima. Svi su radili zajedno. Takav napredak je, dakle, moguć iako nije lagan", dodao je Wigemark.



On je napomenuo da se prave promjene mogu postići u svakodnevnom životu građana.



"Napredak se možda smatra skromnim, ali imajući u vidu zastoj prethodnih godina, napravljeni su mnogi koraci da BiH krene naprijed. Prije godinu dana EU je rekla da je to značajan napredak", poručio je Wigemark.



On je istakao da što uspješnije strukturne reforme budu, veći će otpor biti, ali BiH ne treba da odustane na pola puta.



"Još je velika stopa nezaposlenosti, a u 2017. godini mnogo je vremena izgubljeno i treba biti nadoknađeno", konstatovao je šef Delegacije EU u BiH.



Napomenuo je da BiH treba mnogo više investicija u infrastruktur, o čemu postoji saglasnost bh. vlasti i međunarodne zajednice.



"Te mjere možda nisu popularne ali su potrebne. Mi smo spremni da stavimo na sto 500 miliona eura čim vlasti na sto stave dogovorene poreze. Sad je vrijene da se odluči hoće li ove mjere biti prihvaćene. Mi ćemo poštivati svaku odluku državnih vlasti. Dugoročni ciljevi bitniji su od kratkoročnih političkih poena. Zajedno možemo oživjeti napredak i napraviti značajna poboljšanja za živote građana", zaključio je Wigemark.



(24sata.info)