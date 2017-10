Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Laktašima da je jačanje vojnih potencijala Srbije „garancija za mir“.

Foto: 24sata.info

- Srbija je svakako najžnačajnija zemlja u regionu za stabilnost, a ona podrazumijeva i snagu zemlje – izjavio je Dodik novinarima.



Raduje ga, kaže, to što je Srbija svaki dan sve snažnija.



- Svako opremanje vojske Srbije za nas je od velikog značaja za neku našu sigurnost – istakao je.



Dodik je izrazio zadovoljstvo jer je danas otvorena dionica autoputa od Mahovljana do Drugovića, u dužini od 10 kilometara.



- Ova dionica povećava mrežu autoputeva u RS-u na 80 kilometara i to je važno za RS – rekao je predsjednik tog bh. entiteta ističući da su takvi infrastrukturni projekti značajni za građane.



Novoizgrađena dionica puštena je u saobraćaj i prije završetka kompletne dionice od Banje Luke do Prnjavora kako bi vozačima bilo olakšano putovanje na toj relaciji, imajući u vidu da će izbjeći vožnju magistralnim putem preko prevoja Tutnjevac kojim je kretanje u zimskim uslovima posebno problematično.



Otvaranjem te dionice u upotrebu se vraća i petlja "Mahovljani", što će smanjiti saobraćajne gužve u centru Laktaša.



Kompletna dionica od Banja Luke do Prnjavora, nakon izgradnje, bit će duga oko 35 kilometara.



Prošle godine u saobraćaj je puštena prva trasa autoputa "9. januar" od Doboja do Prnjavora u dužini od oko 36 kilometara.



Ugovorena vrijednost za izgradnju dionice Prnjavor-Doboj iznosila je 180 miliona eura, a od Prnjavora do Mahovljana 158 miliona eura, kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, odnosno Evropske investicione banke.



Naredne godine, kako je najavljivano, trebalo da bude u saobraćaju kompletna trasa autoput Banja Luka-Doboj.

(FENA)